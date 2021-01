Jaka Remec, prvi slovenski Red Bullov športnik na kolesih

Najstnik, BMX kolesar prostega sloga, dopolni šestnajst let in istega dne prejme modro-srebrno čelado. Kot prvi slovenski kolesar oziroma kar športnik na dveh kolesih. Pravzaprav prvi na kakršnih koli kolesih. In sploh eden najmlajših v Red Bullovi družini športnikov.

