Janja Garnbret: ljubezen do plezanja ostaja ista, kot je bila na začetku

Ne bi rekla, da sem morala veliko žrtvovati. Že od nekdaj sem vedela, da je to to. Ko si zadam nek cilj, bom naredila vse, da ga bom tudi dosegla. Plezanje je bilo vedno moja prioriteta in nikoli nisem pomislila, da zaradi športa karkoli zamujam. Res je, da nisem hodila po zabavah, vendar pa sem kljub temu vedno veliko preživela veliko časa s svojimi prijatelji. V času tekem je bil moj fokus tam, kjer je moral biti; Ko tekem ni bilo pa sem to izkoristila za stvari, za katere med tekmami ni bilo časa. Sem pa s tem postala zelo organizirana in disciplinirana, moj urnik je bil zelo natrpan in nikoli ni bilo časa za kaj drugega, sploh ko sem bila še v šoli. Takšno pot sem si pač izbrala 😊.