Janja Garnbret: Plezanje bo nekoč najpopularnejši šport

Janja Garnbret je preprosto dekle v kompliciranem okolju profesionalnega športa. In to v športu, ki je bil še nekaj let nazaj precej nepomemben vsem, ki se z njim niso ukvarjali. Danes je Janja plezalska zvezda številka ena v svetovnem merilu, prva olimpijska zmagovalka in punca, ki uspešno pilotira med vsemi treningi, tekmami in postranskimi, a nujnimi obveznostmi. Za preobrazbo športa iz obrobnega v množičnega je v veliki meri zaslužna tudi sama, a ostaja trdno na tleh, pogovori z njo pa so vedno zanimivi in zabavni.

Z Janjo na ljubljanskih grajskih Šancah © Martin Smerdel

Mi smo jo ujeli na lep spomladanski dan, z njo sem se dobil na s soncem obsijanih ljubljanskih grajskih Šancah. To je namreč mesto, kjer se je rojevalo slovensko športno plezanje, nekakšen prvi plezalski trening center, na zidovih katerega so prste krepili najboljši plezalci tistih časov. Takrat se Janja še niti rodila ni, si je pa male krimpe* na starem kamnitem obzidju, ki še danes nosijo sledi magnezijevega karbonata, z zanimanjem ogledala. Klepet sva začela tam, kjer sva ga dobri dve leti nazaj zaključila.

Janja, zadnjič sva se tako obširno pogovarjala leta 2021, po Tokiju in takrat se je zdel Pariz še zelo zelo daleč. Si pa že omenjala priprave nanj. Dve leti in pol kasneje se zdi, da je čas kar švignil mimo...

Ja, ko sva se midva po Tokiju pogovarjala, je bil Pariz res daleč. Izgledalo je, da imam jaz zdaj čas, da si lahko življenje vzamem "na izi" in da imam čas za druge stvari. Tisto sezono sem tekmovala le na eni balvanski tekmi in vse ostale izpustila, osredotočila sem se le na težavnost, predvsem zato, da se po vsem skupaj malo sprostim. No, vseeno je bilo tisto leto evropsko prvenstvo v Munchnu, tako da ravno povsem sproščeno ni bilo. Potem pa je prišlo leto s svetovnim prvenstvom in kvalifikacijami za letošnje igre in sedaj smo tu. Minilo je kot bi trenil.

Občutek imam, da sta bili tvoji zadnji dve sezoni posvečeni predvsem Parizu, vsa druga tekmovanja pa bolj kot ne del priprav na tekmo četrtletja? Se motim?

Mislim, da sem dejansko večino časa posvetila Parizu. Po Tokiju se mi je prvič zgodilo, da sem imela neko obdobje, kakih treh mesecev, ko nisem vedela kaj bi. Nisem si predstavljala ali lahko sploh še kaj zlezem, bom sploh kako tekmo še zmagala. Bila sem brez motivacije, brez energije... Ampak takrat sem se tudi naučila, da moraš samo počakati, da pride vse nazaj, da spet dobiš tisti zagon. In ko se je to zgodilo, je imel v moji prihodnosti glavno vlogo Pariz.

Samo počakati? Ne predstavljam si Janje, ki bi samo čakala...

No, ne le čakati. Stvar sem morala predelati v glavi. Nekako sem morala nazaj k osnovam - Zakaj sploh plezam? Zato ker mi je fajn! To je osnova vsega. Ko sem prišla do tega spoznanja, se je vse vrnilo. In poleg tega, da mi je plezati fajn, sem takoj čutila tudi, da hočem biti v Parizu in da hočem biti "ready". Zato lahko rečem, da so bili zadnji dve sezoni treningi posvečeni predvsem Parizu, vmes je prišla še poškodba in iz vsega sem se veliko naučila.

Poškodba palca? Marsikdo pomisli, da gre k sreči samo za palec, ne koleno ali še kaj večjega. Okrevanje pa je pri tebi trajalo zelo dolgo. Palec pri plezalcu v resnici ni nedolžna reč, kajne?

Res je. Se mi zdi, da se plezalci, no ljudje na splošno, sploh ne zavedamo kako pomemben je palec na nogi. Jaz sem to videla šele, ko sem si ga poškodovala in potem, ko sem končno dobila zeleno luč, da grem lahko spet z vsemi štirimi v steno. Takrat mi je postalo jasno, da gre za poškodbo, ki je zame lahko kritična. Dolgo sem palec rehabilitirala in nato sem spet potrebovala veliko časa, da sem zaupanje v stopalo dobila nazaj, da sem se prepričala, da je palec spet vsaj približno ok.

Ja, priznam, strah me je bilo.

Ampak trenirala si lahko ves čas?

Ko sem bila poškodovana sem se res tolažila, da gre "samo" za palec in da lahko treniram vsaj zgornji del telesa, oziroma, da plezam po eni nogi. Sem pa tako postala še močnejša in to mi je kasneje zelo pomagalo pri treningih. Roman (Krajnik, trener, op.p.) je takrat sestavil plan treninga, ki ga delno še vedno uporabljava, ker je deloval res dobro. Ne le v času rehabilitacije palca, ampak tudi kasneje.

Ok, ampak zdaj spet vse zveni, kot da ni bilo nič hujšega, samo nek mali palec, iz zadeve pa si prišla še močnejša. Povedala si samo kje je bila takrat sreča v nesreči. Kaj pa nesreča v nesreči? Kar nekaj časa si recimo manjkala na tekmah. Te je bilo kaj strah, da se ne boš vrnila pravočasno ali, da boš izgubila priključek?

Torej, poškodovala sem se 6. februarja lani in šele sedaj, po enem letu in še malo, lahko rečem, da je palec nazaj, tak kot je bil pred poškodbo. Ja, priznam, strah me je bilo. Sploh prva dva tedna sem bila polna dvomov, negativnih misli. Pa ne ali se bom vrnila pravočasno, ampak ali se bom sploh, bom sploh še kdaj enako močna, bo moj palec sploh še kdaj delal kot mora... Ker govorilo se je tudi o neki operaciji, o različnih opcijah. Potem so mi rekli, da ko palec operiraš ni nikoli več isti. Nikoli! Temu sem se seveda hotela na vsak način ogniti in vsi okoli mene so se strinjali. Hkrati so mi vsi tudi zagotavljali, da bo v redu, da se bo pozdravil, tudi trener in fizioterapevt. Ni mi preostalo drugega, kot da jim verjamem. K sreči so imeli prav, vse se je zrihtalo, pa še, kot si rekel, ven sem res prišla močnejša.

In pametnejša. Omenila si, da si se iz te izkušnje tudi ogromno naučila, za naprej, za čase, ko se boš morda znašla v podobnih situacijah. Če strniš ključne modrosti, ki si jih odnesla iz te zagate?

To, da je treba tudi v taki situaciji delati naprej, da treniraš kakor da ni bilo nič. Delaš okoli poškodbe, kar lahko. Ker nazaj v čas ne moreš iti, sekirati se je brez veze, ker spremeniti ne moreš nič, zato moraš samo narediti najboljše kar je v tvoji situaciji možno.

Janja na balvanski steni v Tokiu © Suguru Saito

Greva nazaj v prihodnost. Kakšna je konkurenca danes in kakšna bo v Parizu?

Močna! Konkurenca je zelo močna. Zdi se mi, da se nivo vseh punc v svetovnem pokalu dviguje iz leta v leto. Vse si želijo dobrih rezultatov in čez zimo trenirajo močno, trdo. V Parizu bodo vse odlično pripravljene. No, jaz pa poskušam ostati dva koraka pred vsemi.

Razloži prosim, ta dva koraka...

Jaz sem taka po naravi. Želim biti boljša. Pa ne samo od drugih, predvsem od sebe. Od sebe včeraj, od sebe lani. To, se mi zdi, je tisto glavno, kar me dela takšno kot sem.

Ampak vedno so tudi punce, ki ti dihajo za ovratnik? Ohranjanje prednosti ni samoumevno, kajne?

Kot sem rekla, nivo konkurence se dviguje, ampak mogoče ne čisto na vrhu. V špici vendarle ni hudih preskokov, nivo se dviguje počasi, v sredini je pa drugače. Tam nekje od 10. do 30. mesta se stvari odvijajo s svetlobno hitrostjo. In to je super. Super je tudi, da prihajajo mlajše in te spominjajo, da so tam, da čakajo na priložnost in da ne smeš zaspati.

Janja Garnbret, Hannah Meul in Oriane Bertone, evropsko prvenstvo 2022 © Phil Pham

Se pravi, da si danes verjetno tudi hitreje brez finala, kot se je to dogajalo v preteklosti, ko ste bile najboljše tam praktično abonirane? Če punce iz sredine zdaj pritiskajo veliko močneje in čakajo na najmanjše napake najboljših, to posledično ustvarja še dodaten pritisk. Tudi pri tebi?

Tudi pri meni, ja. Če je takšna runda, da v kvalifikacijah ni ne pretežko ne prelahko, pa ti mogoče še kaj ne paše, recimo en zoprn gib, se zna zgoditi, da res nisi v finalu. Tudi meni! Zavedam se, da se z levo roko ne morem lotiti ničesar.

Ampak zgodilo se ti pa to v zadnjih letih vendarle še ni?

Jah, dejansko sem bila v zadnjih parih letih vedno prva ali druga. Hehe. To mi je kar noro, moram reči, vsakič, ko se tega zavem. Kar malo namreč pozabim na to in se sprotnih uspehov niti ne uspem veseliti. Sem prva ali druga, jaz pa samo šibam naprej na naslednjo tekmo. Lahko bi se včasih malo ustavila, pogledala na rezultate in si rekla: Ej super si...

Na posebnem projektu, v steni trboveljskega dimnika, konec leta 2020 © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

Si plezalka, ki je v centru tega športa ravno v času, ko ta doživlja največji razcvet, tektonske premike. Kar naenkrat to ni več postranski šport ampak v velikem delu sveta postaja šport množic. Posledično so rezultati bolj na očeh, več štejejo in glavni akterji postajate zvezde. Kako se je v tem času s športom spremenilo tudi tvoje življenje?

Hja, moje privatno življenje oz. moja osebnost se s tem ni nič spremenila. Jaz sem še vedno ista Janja kot sem bila deset let nazaj. Najlepši kompliment mi je ravno to, ko mi kdo reče, da se nisem spremenila, da sem še vedno ista in da me moji rezultati ne definirajo. Meni je to zelo pomembno, predvsem, da ostajam zvesta sama sebi. Kar se pa tiče športa, pa je razlika očitna. Konec koncev imamo boljše sponzorske pogodbe, bolj smo vidni, prepoznavni v javnosti. Še ena stvar, ki mi je nora je naprimer to, da me prepoznajo sredi Tokija, na drugi strani sveta. Plezanje se strmo dviguje in upam si trditi, da bo enkrat to najpopularnejši šport. Počakajmo štiri ali pet olimpijskih ciklov.

Je tvoje vodilo na tekmah še vedno to, da moraš najprej uživati?

Ja, to je meni zelo pomembno, temelj vsega. Vem, da če se nimam fajn, tudi rezultatov ne bo. Najprej mora biti veselje do tega kar delaš, šele potem pridejo rezultati, ne obratno. Mislim, da bom zaključila s tekmovanji takrat, ko tega več ne bo in ko pod steno ne bom več začutila tiste iskrice, pričakovanja in ščemenja v trebuhu.

Ampak verjetno pridejo tudi dnevi, ko nisi razpoložena, ko v steni ne uživaš, pa moraš vseeno oddelati tekmo na najvišjem nivoju? Mislim, vsi imamo kdaj tudi tak bolj beden dan v službi, mar ne? Takrat je opraviti dobro delo lahko izjemno težko.

Pa glej, na tekmi je to pri meni res bolj redko. Tam nekako padem notri. Ves adrenalin, veselje, vrvež, pričakovanje... Kar nekako me potegne notri in možgani se hitro skalibrirajo. No, včasih pa res pridejo tudi težji trenutki, seveda. Ravno takrat je še posebej pomembno, da se spomniš zakaj to delaš in potem je vse lažje.

"Če ne uživaš, ni rezultatov" © Suguru Saito / Red Bull Content Pool

Kaj občutiš ob tem, da so v Sloveniji danes vse plezalne šole za otroke polne, da ni prostih mest, ob tem pa si ravno ti v veliki meri zaslužna za to?

Malo sem res tudi jaz kriva za to in se mi dobro zdi, da sem pomagala šport pripeljati na višji nivo. Da smo zdaj tam, med smučarji in drugimi pomembnimi. Se pa kar malo slabo počutim ko vidim, da bi otroci radi plezali, pa ne morejo ker so čakalne vrste. Rabimo več plezalnih centrov. Infrastruktura v Sloveniji še ni tam kjer bi lahko bila, oziroma, kjer bi morala biti. Upam, da se to v kratkem spremeni.

Z letošnjim Parizom se spreminja tudi olimpijska disciplina. Pravzaprav sta nastali dve - kombinacija težavnosti in balvanov ter posebej hitrost. Kako si se ti prilagodila temu?

S tem se pravzaprav ne obremenjujem. Potrebno bo dobro plezati, ve se kaj je treba narediti, priti od začetka do vrha smeri ali problema. Hitrost je bila v Tokiju nekako na silo vključena v kombinacijo in zato si jo moral trenirati, če si hotel biti na stopničkah. Realno pa to nima nič s pravim plezanjem, vsaj za nas, to je bolj navpični tek oz. šprint. Je pa hitrost lahko razumljiva za nepoznavalce, takoj je jasno kdo je v vsakem dvoboju zmagal in to je mnogim privlačno. S tega vidika razumem zakaj ostaja na sporedu, je pa to drug šport. V Parizu mene samostojna hitrost tako ne zanima, olimpijska kombinacija je tista prava plezalska stvar na katero se fokusiram. Pogrešam pa vseeno malce trening hitrosti. Včasih je bilo fino, za popestritev, sploh ko si lahko tako preprosto spremljal napredek, ker si bil iz treninga v trening za malenkost hitrejši.

Ali kdaj pogrešaš plezanje v skali? Konec koncev si leta 2021 kot prva ženska v naravi na pogled preplezala smer z oceno 8c.

Mene so vzgajali v tekmovalko. Jaz sem prvi dve leti plezala v dvorani in šele nato sem šla prvič ven. In v skali mi je bilo vedno fino. Mala sprememba rutine, sploh trening kampi so mi ostali v lepem spominu, veliko plezanja, druženje. Kasneje ni bilo več veliko časa za skalo, ampak še danes, ko mi ga uspe najti, grem z veseljem in takrat tudi kaj težkega zlezem, kot takrat v Španiji. Da bi pa rekla, da močno pogrešam skalo, to pa ne, grem pa rada. Hehe...

V skali, po naravnih oprimkih Mišje peči pri Ospu © Tobias Zlu Haller

Kaj pa današnji rekreativci? Bi njim svetovala, da poskusijo čim več plezati v skali, da spoznajo ta šport še tam, kjer se je rodil in kjer se pleza v naravi, na zraku, po naravnih oprimkih?

Mislim, če si vedno plezal le v dvorani, potem ne moreš iti kar takoj ven. Se moraš najprej še naučiti osnov varnega plezanja v naravnih plezališčih, potem pa lahko uživaš tudi tam. Bi pa vsak moral to vsaj spoznati, da vidi, da je plezanje tudi kaj več kot le plastika in blazine, pa avtomatska varovala. Idealno bi bilo, če bi vsak naredil še tečaj plezanja v naravi, potem bi takim svetovala, da so zunaj čim več.

Kaj rečeš mladim plezalcem, ki pridejo do tebe in ti povedo, da si želijo nekoč postati uspešni kot ti?

Res je, pridejo in vprašajo za nasvet. Rečem jim: Fino se imej in trdno delaj, le talent ni dovolj, treba je tudi garati, a ob tem nikoli ne smeš pozabiti, da moraš predvsem tudi uživati.

Luka Kovačič in Janja lani pred tekom Wings for Life World Run v Ljubljani © Jure Makovec for Wings for Life World Run

Bliža se letošnji dobrodelni tek Wings forl Life World Run . Ti si njegova ambasadorka že nekaj let. Vedno tudi rada poveš, da sicer nikoli ne tečeš, tu pa z veseljem sodeluješ. Zakaj?

Ker gre za res dober namen. Na tem teku se teče za tiste, ki tega ne morejo. Zbira se sredstva za raziskave, ki bi našle način za zdravljenje poškodb hrbtenjače. S tem bi mnogi, ki so sedaj priklenjeni na invalidski voziček, lahko spet hodili in tekli. Milsim, da je sodelovati na taki prireditvi čast, hkrati pa je tudi zelo zabavno in nekaj narediš zase in za druge. Vsak lahko starta in vsak bo prispel do clilja, ker cilj tukaj lovi tebe. In to hkrati po vsem svetu. Vsakemu svetujem, da se prijavi, če se še ni.

Za konec še klasično vprašanje: S kakšno sezono 2024 boš zadovoljna oz. kakšni so tvoji cilji pred začetkom?

Preprosto, da zmagam na vseh tekmah, ki se jih bom udeležila. Ve se seveda, katera je glavna med njimi.

* Krimp Slengovski naziv za majhen oprimek, mini poličko, ki ga/jo plezalec prime le s konicami prstov.