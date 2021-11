Janja na pogled čez 8c, spet prva!

Janja Garnbret se tudi v skali ne šali! Nedlogo nazaj je v

omenila, da so plezalske počitnice v Španiji zanjo predvsem sprostitev v skali, ne pa plezanje zahtevnih projektov. Zato tam raje pleza na pogled in v tem uživa. Če na ta način mimogrede prepleza še dve smeri z oceno 8c, je to še vedno le sprostitev, kajne :) Kljub temu, da te težavnosti do sedaj na pogled ni preplezala še nobena ženska!