Janja ostaja kraljica balvanov

Zadnja tekma za svetovni pokal, pred otvoritvijo letošnje sezone v francoskem Meirigenu , je bila izpeljana lani avgusta, to je skoraj 240 dni nazaj. V Brianconu so se plezalci takrat pomerili v težavnosti, to pa je bila tudi edina tekma lanskega leta. Na balvanih so na najvišjem nivoju nazadnje tekmovali še leto nazaj in tako kot takrat je tudi prvo letošnjo preizkušnjo dobila Janja Garnbret . V Meiringenu je pretekli vikend dosegla že svojo 11. zaporedno balvansko zmago na tekmah najvišjega ranga, skupaj pa ima 12 balvanskih in 27 zmag v vseh discipolinah. Stara je 22 let.