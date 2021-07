Super občutek je, da zmagaš brez posebnih priprav, na tako posebnem tekmovanju. Potem veš, da imaš to v krvi. Potem pa zmaga še brat in potrdi, da nama je to skupno.

Julija: Super občutek je, da zmagaš brez posebnih priprav, na tako posebnem tekmovanju. Potem veš, da imaš to v krvi. Potem pa zmaga še brat in potrdi, da nama je to skupno.

Jernej: Ta tekma je nekaj čisto posebnega. Je pa kakor pri vseh tekmovanjih, vedno prisotna trema in nekaj tekmovalnosti. No, na srečo tu srečamo tudi bolj “sproščene” tekmovalce kot v samem svetovnem pokalu, zato je atmosfera med tekmo dosti bolj umirjena in prijateljska.

