Red Bull Junior Brothers

Pogoj, da se v program vključiš sta letnica rojstva 2006 ali 2007 in volja do trdega dela. Kolo in opremo seveda že imaš, vse kar še potrebuješ je registracija in začetek napada na izbrane Strava segmente v naravi ali preko Zwifta. Dva izmed veljavnih Strava izzivov sta tudi v Sloveniji - Strma Reber in Križišče-Sveta gora, lahko pa se seveda lotiš kateregakoli s seznama v 13 državah (najdeš ga na povezavi spodaj). Na Zviftu te čakajo izzivi Ven-Top, Alp du Zwift, Epic KOM, Epic KOM Reverse in Innsbruck KOM.