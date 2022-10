Zakaj je Red Bull Rampage Super Bowl v MTB svetu?

Hitro se približujemo gorskokolesarkemu dogodku Red Bull Rampage - tekmovanju, ki se ga želi udeležiti vsak profesionalni gorski kolesar in videti vsak ljubitelj gorskega kolesarjenja.

01 Kako poteka Red Bull Rampage?

Preprosto povedano, Red Bull Rampage izziva gorske kolesarje, da se spustijo po strmem skalnatem pobočju, kjer si sami izberejo svojo linijo. Pri gradnji linije tekmovalcem pomagata dva kopača, s katerima poskušajo zgraditi čim bolj ustvarjalno in spektakularno linijo.

Na finalni dan tekmovanja imajo tekmovalci na voljo dve vožnji. Če primerjamo s starejšimi izvedbami tekmovanja se je Red Bull Rampage do zdaj dokaj spremenil. Kolesarji na primer zdaj v svojo vožnjo dodajajo zapletene trike, kot so backflipi. Nastop kolesarjev oceni žirija, ki ocenjuje, kako ustvarjalno so se spustili z gore. Nato prejmejo oceno in upajo, da so naredili dovolj. Skratka, gre za najbolj spektakularen dogodek v svetu akcijskega športa.

02 Zakaj je Red Bull Rampage tako edinstven?

Red Bull Rampage je nastal leta 2001 v sklopu pionirskega freeride gibanja gorskega kolesarjenja, ki se je pojavilo v poznih devetdesetih letih. Freeride gorskokolesarjenje ni dal poudarek na hitrost ali koga lahko premagaš v ciljni črti. V ospredju so bili traili, premikanje meja, kolesarjenje, spuščanje ter skakanje, ki premika meje. Prelomne filmske serije, kot je New World Disorder, so spodbudile domišljijo kolesarjev.

Cilj dogodka je bil prenesti to obliko kolesarjenja iz gozdov in gora na televizijske ekrane pred ljudi. In to mu je tudi uspelo. Dokazal je, kaj je mogoče, in s tem navdihnil celo generacijo kolesarjev, da so začeli razmišljati širše, skakati dlje ter premikati meje kolesarjenja.

Izvedi več o Red Bull Rampage Kdaj se je odvil prvi dogodek? Prvi Red Bull Rampage se je odvil leta 2001, kjer je zmagal kanadski pionir freeridea Wade Simmons.

03 Moram biti ljubitelj kolesarjenja, da bom užival ob gledanju Red Bull Rampagea?

Seveda, da ne. Red Bull Rampage je ultimativno akcijsko-športno tekmovanje, ki presega športne meje. Spremljal boš ene izmed najbolših kolesarjev na svetu, ki bodo kolesarili po grčastem in pogosto tveganem terenu, medtem pa bodo izvajali ene izmed najbolj norih trikov, ki jih boš kadarkoli videl.

Navijači na Red Bull Rampage leta 2013 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Vsi radi gledamo trike, ne glede na to, ali se izvajajo v motokrosu, na smučeh, rolkah ali celo v nogometu. Vznemerljivo je gledati športnike, ki počnejo stvari, na katere navadni smrtnik ne bi niti pomislili. Športno tekmovanje, ki bi ga lahko primerjali z Red Bull Rampage je Freeride World Tour za smučarje in deskarje.

04 Kaj je razlika med Red Bull Rampage in MTB slopestyle dogodkom?

Morda si že bil priča MTB dogodku, kjer so kolesarji izvajali trike na progi, sestavljeni iz različnih objektov. To imenujemo gorskokolesarjenje v slopestylu, ki pa ga nekateri hitro enačijo s freeridom. Med njima pa je kar nekaj razlik.

Pri slopestylu gre manj za grčast teren, ki se uporablja za freeride dogodke. Objekti so veliki in težavni, vendar je teren gladek in enostaven za vožnjo. Pri slopestylu se uporabljajo tudi precej manjša in lahka gorska, zaradi česar jih je lažje vrteti po zraku.

MTB slopestyle proga © Scott Serfas/Red Bull Content Pool Red Bull Rampage proga © Peter Morning/Red Bull Content Pool

Na Red Bull Rampageu boš priča podobnim trikom kot na slopestyle dogodkih, le da se bodo ti izvajali na enem izmed najbolj zahtevnih terenov na svetu - v skalnati, neizprosni puščavi, kjer so gorska pobočja polna pečin.

Strma Red Bull Rampage proga © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Ker tla ne nudijo veliko oprijema, kolesarji uporabljajo robustna downhill kolesa z veliko vzmetmi in velikimi pnevmatikami, ki omogočajo dober oprijem.

Legende Red Bull Rampage Obstaja samo en štirikratni zmagovalec Red Bull Rampagea To je Brandon Semenuk, ki je zmagal leta 2008, 2016, 2019 in 2021.

05 Kje se odvija?

Če nameravaš organizirati tako edinstven dogodek kot je Red Bull Rampage, je prav, da ga izvedeš na posebnem mestu, kajne? Zaradi tega so pečine Virgina v Utahu popolna izbira za dogodek kot je Rampage.

Tyler McCaul in Carson Storch na Red Bull Rampage © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Organizatorji se vsako leto trudijo, da bi Red Bull Rampage ostal edinstven. Zaradi tega izbirajo različna gorska pobočja v Utahu. Za leto 2022 bo to nekoliko drugače, saj se dogodek vrača na območje, ki je že gostilo pretekle Rampage dogodke. To, kar se bo letos zgodilo na izbrani lokaciji bo zagotovo vredno uvrstitve na seznam vrhuncev Red Bull Rampagea.

06 Zakaj tekmovalci potrebujejo ekipo za kopanje?

Švedski zvezdnik Emil Johansson med postavljanjem svoje linije © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool

Kot smo že omenili, vsi kolesarji tekmujejo na linijah, katere so si izbrali in zgradili sami. Ker pa je to težko delo, ki zahteva veliko časa, je vsakemu kolesarju dovoljeno, da s seboj pripelje dva kopača, ki bosta del njegove ekipe za kopanje.

Vsak udeleženec ima s svojo ekipo za kopanje na voljo štiri dni časa, da zgradi svojo linijo. Nato sledi dan za počitek, potem pa lahko kolesarji vadijo svojo izbrano linijo v štiridnevnem obdobju, kjer jim je dovoljeno tudi kopanje in izboljšanje linije.

07 Torej lahko zgradijo karkoli kjerkoli?

Tako je. Zgradijo lahko karkoli in kjerkoli hočejo, dokler se to nahaja znotraj označenega območja. Uporabljajo lahko le ročna orodja, kot so lopate in krampi. Težki stroji niso dovoljeni, prav tako ne morejo uporabljati zunanjih materialov. Kolesarjem je dodeljenih 75 vreč peska. Za ustvarjanje svojih linij pa morajo uporabiti naraven teren.

Spodaj si oglej oblikovanje linij ene izmed ekip na Red Bull Rampage 2021.

5 min Oblikovanje linij v Utahu Szymon Godziek, Thomas Genon, Jaxson Riddle in mnogi drugi se zaposlijo z oblikovanjem popolne linije v Utahu.

08 Kako so udeleženci ocenjevani?

Kot smo rekli, sta na dogodku označena štart in cilj, med njima pa kolesarji lahko počno kar želijo. Ko zaupustijo štartno črto imajo na voljo 3 minute. V finalu ima vsak kolesar na voljo dve vožnji, najboljši rezultat pa določa uvrstitev. V bistvu so kolesarji ocenjeni z oceno od 1 do 100 na podlagi štirih glavnih meril:

Stopnja težavnosti izbrane linije : Strmejša, grčastejša in težja kot je linija, več točk prejme kolesar. Triki in slog : Triki, dodani slog in pristanki prinesejo lahko veliko točk. Fluidnost in nadzor : Bolj gladka, hitrejša in agresivnejša bo vožnja, višje bodo končne točke. Amplituda : Čas v zraku.

5 min Risk, Reward & Rampage: elementi stila Risk, Reward & Rampage: elementi stila

09 Ima vreme kakšen vpliv?

Seveda. Dogodek poteka v puščavi, ki je običajno znana po ekstremnih vremenskih razmerah. Težave pa ne povzročajo padavine, ampak veter.

Preverjanje smeri vetra pred vožnjo © John Gibson/Red Bull Content Pool

Ker se dogodek odvija na pobočju gore, je od starta do cilja velika višinska razlika in zelo strm teren. Dreves ali listja, ki bi lahko ustavila veter, praktično ni. V preteklosti je to kolesarje prisililo v zanimivo dilemo: tvegaj vse v prvi vožnji, v primeru, da se razmere obrnejo ali pa tvegaj in počakaj, kako se bo razvilo točkovanje in greš potem na vse ali nič v drugi vožnji.

Dosežek Najmlajši zmagovalec Najmlajši zmagovalec dogodka je Kyle Strait, ki je zmagal leta 2004, ko je bil star le 17 let.

10 Kateri so najboljši Red Bull Rampage trenutki?

V resnici je teh veliko preveč, da bi jih vse našteli. Skoraj vsaka vožnja vsebuje nekaj epskega, zaradi česar jo je vredno omeniti. Kljub temu smo pripravili nabor nekaterih največjih in najbolj norih trenutkov v zgodovini Rampagea.

5 min Najbolj divji trenutki v zgodovini Red Bull Rampage Oglej si nekaj najbolj divjih Red Bull Rampage posnetkov iz preteklosti.

11 Kdo bo kolesaril na Red Bull Rampage 2022?

Dogodka se lahko udeležijo le povabljeni kolesarji. Za letošnjo izvedbo so organizatorji to število omejili na 18 udeležencev. Od teh so prvih 10 mest zasedli kolesarji, ki so se lansko leto uvrstili med najboljših deset. Ostalih osem pa je določila komisija, ki jo sestavljajo nekdanji tekmovalci Rampagea, profesionalni športniki, sodniki in strokovnjaki iz tega področja.

Obstaja tudi seznam nadomestnih kolesarjev, če se kateri od predkvalificiranih ali ostalih osmih kolesarjev ne bi udeležil dogodka. Letošnji udeleženci so:

Kvalificirani kolesarji

Wildcards

Alex Volokhov

Andreu Lacondeguy

Brett Rheeder

Carson Storch

DJ Brandt

Dylan Stark

Tom Van Steenbergen

William Robert

Trenutni seznam kolesarjev vsebuje šest nekdanjih zmagovalcev in tri novince tekmovanja.

12 Kaj se je zgodilo lansko leto na Red Bull Rampage?

Kot pričakovano 20. obletnica Red Bull Rampage ni razočarala. Petnajst kolesarjev, izbranih za izziv, nas je navdušilo in zabavalo s svojim kolesarjenjem. Pokazali so ustvarjalnost, spretnost ter pogum na stmem in razgibanem gorskem terenu.

Brandon Semenuk si je zmago priboril s svojo drugo vožnjo. Kurt Sorge je končal na drugem mestu, potem ko je v drugi vožnji izboljšal svoj rezultat iz prve vožnje. Reed Boggs pa je pristal na tretjem mestu.

30 min Red Bull Rampage vrhunci Oglej si vrhunce gorskokolesarskega dogodka, ki mu ni para. Pogum, spretnost in kreativnost so lastnosti, ki jih vidimo na vsaki izvedbi Red Bull Rampagea.