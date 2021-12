Kako preteči 10 km? Tu je 8 nasvetov

3. Z intervali do večje hitrosti in ekonomičnega teka

© Balazs Palfi for Wings for Life World Run

Razdaljo povečuj za približno 10-20 %, ob tem pa ne pozabi na vmesne, krajše in lažje treninge, da si telo lahko spočije in opomore.

Razdaljo povečuj za približno 10-20 %, ob tem pa ne pozabi na vmesne, krajše in lažje treninge, da si telo lahko spočije in opomore.

Razdaljo povečuj za približno 10-20 %, ob tem pa ne pozabi na vmesne, krajše in lažje treninge, da si telo lahko spočije in opomore.

Tri do štiri treningi na teden bodo več kot dovolj, da dosežeš nekaj kakovostne kilometrine. Kot svetuje Fountain, naj treningi vključujejo šprint, tek z enakomernim tempom ter tek na daljše razdalje za boljšo vzdržljivost. Prav tako pa ne pozabi na sproščujoč in lahkoten tek, ki bo poleg fizične pripravljenosti vplival tudi na mentalno pripravljenost.

Tri do štiri treningi na teden bodo več kot dovolj, da dosežeš nekaj kakovostne kilometrine. Kot svetuje Fountain, naj treningi vključujejo šprint, tek z enakomernim tempom ter tek na daljše razdalje za boljšo vzdržljivost. Prav tako pa ne pozabi na sproščujoč in lahkoten tek, ki bo poleg fizične pripravljenosti vplival tudi na mentalno pripravljenost.

Tri do štiri treningi na teden bodo več kot dovolj, da dosežeš nekaj kakovostne kilometrine. Kot svetuje Fountain, naj treningi vključujejo šprint, tek z enakomernim tempom ter tek na daljše razdalje za boljšo vzdržljivost. Prav tako pa ne pozabi na sproščujoč in lahkoten tek, ki bo poleg fizične pripravljenosti vplival tudi na mentalno pripravljenost.