Kako ohraniti kondicijo v zimskih dneh

V teh časih, ko marsikdo izmed nas opazuje s soncem osvetljene vršace le prek spletne kamere (za katero se danes zdi, da je nastavljena zgolj zato, da nam vzbuja še večjo željo po gibanju v gorah), ne smemo pozabiti, da se bomo v gore slej kot prej lahko vrnili. Ko se bo to zgodilo, bomo seveda želeli biti pripravljeni.

Gorniška kondicija je specifična in kot že pove ime samo, jo lahko pridobimo le z gibanjem v gorah. Vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da ne moremo za moč nog in aerobne kapacitete našega srca ter pljuč, skrbeti tudi na kakšen drugačen način. Možnosti je ogromno in namesto, da konstantno osvežujemo spletne kamere (in/ali spletne novice), bo veliko boljše, če bomo svojo kondicijo vzeli v roke in poskrbeli, da se bomo na goro vrnili vsaj enako, če ne celo bolje pripravljeni.

Za začetek poglejmo, katere komponente splošne pripravljenosti bi naj imel gornik pokrite, da bi si zagotovil varen korak, dovolj moči tudi za udoben sestop, predvsem pa bi poskrbel za veliko količino hedonizma, katerega lahko v gorah doživimo le, če se vanje podamo kondicijsko dobro pripravljeni.

Kondicijska pripravljenost je ključna © Sean Haverstock / Red Bull Content Pool

Da se lahko suvereno zaženemo v klanec, potrebujemo kombinacijo močnih nog in vzdržljivega srca, ki je vajen delovati tudi na višjih obratih. To kombinacijo bomo najlažje pokrili z izvajanjem visoko intenzivnih intervalnih treningov, katere lahko brez težav izvedemo v udobju lastnega doma. Študije so namreč pokazale, da ima redno izvajanje takšnih oblik treninga, ogromno pozitivnih vplivov na samo moč in vzdržljivost.

VISOKO INTENZIVEN TIP TRENINGA

Pri visoko intenzivnem intervalnem treningu je ključno to, da ga izvajamo dovolj intenzivno, saj bomo le tako izboljšali največji privzem kisika in dosegli pozitivne efekte tudi na druge kazalce vzdržljivosti.

PRIMER TRENINGA:

OGREVANJE

ČAS VAJE 5 min Tek na mestu, poskoki čez kolebnico, jumping jacks, dinamično raztezanje,…

JEDRO – 1.SKLOP

ČAS VAJE SKUPAJ: 4 min 30 sek SLEDEČE VAJE PONOVIMO 3X 30 sek Klasičen počep 30 sek Širok globok počep (summo squat) 30 sek Izmenični izpadni koraki naprej

Pavza: 30 sek

JEDRO – 2. SKLOP

ČAS VAJE SKUPAJ: 4 min 30 sek SLEDEČE VAJE PONOVIMO 3X 30 sek Deska 30 sek Skleca 30 sek Plezalec (mountain climber)

Pavza: 30 sek

JEDRO – 3. SKLOP

ČAS VAJE SKUPAJ: 4 min 30 sek SLEDEČE VAJE PONOVIMO 3X 30 sek Dvigovanje na pete 30 sek Klasični trebušnjaki 30 sek Vojaška vaja

INTERVALNI DEL

ČAS VAJE SKUPAJ: 2 min 20 sek Počep + poskok 20 sek Pavza 20 sek Visoki skipping z dotikom kolen 20 sek Pavza 20 sek Izpadni koraki s poskokom 20 sek Pavza

ZAKLJUČEK

ČAS VAJE 5 min Statično raztezanje, predvsem se osredotočimo na mišice nog. Posamezno vajo držimo 20-40 sek.

Zagotavljamo vam, da boste z rednim izvajanjem takšne oblike treninga (priporočamo vsaj 3x na teden) ohranili vašo kondicijo na visokem nivoju.

Pravilen trening vas bo pripravil na bodoče visokogorske podvige © Piotr Pawlus / Red Bull Content Pool

TRENING DOLGOTRAJNE VZDRŽLJIVOSTI

Vaš uspeh pa bo neizbežen, če boste tem treningom dodali tudi občasne daljše teke, sprehode, pri katerih je korak malček hitrejši ali pa boste namesto s kavča naslednjo serijo pogledali sočasno s pedaliranjem sobnega kolesa. Ti, tako imenovani aerobni tipi treninga, bodo kondicijo, pridobljeno z intervalnimi treningi, zaokrožili v lepo celoto, obenem pa vaše telo naučili, kako kot vir energije učinkovito porabljati maščobo, kar vam bo na daljših gorskih turah prišlo še kako prav.

GIBANJE NAS SPRAVI V DOBRO VOLJO

Verjetno se vsi strinjamo, da je gibanje na svežem zraku avtocesta, ki nas pripelje direktno do dobre volje in pozitivnega pogleda na svet. Pa vendar ne smemo pozabiti, da nam zna vsaka oblika gibanja približati te občutke. Fiziologija človeškega telesa je namreč v svojem čudovitem ustroju poskrbela, da se nam z zadosti intenzivno obliko vadbe, v možganih sprostijo hormoni, ki nas osrečujejo. To lahko dosežemo tako zunaj, kot tudi med štirimi stenami.

Ne pozabite na primerno opremo © Markus Berger / Red Bull Content Pool

KAJ SPAKIRATI PRED ODHODOM V GORE?

Marsikomu bo dolg premor od gora povzročil nemalo preglavic, ko se bo želel spakirati za svojo dalj časa ogledano turo. V kolikor doma ne bo pozabil kondicije, je polovica dela opravljenega, za drugo polovico pa bo poskrbela primerna oprema, katera je v zimskem času izjemnega pomena:

1.) Oblačenje po principu čebule

Ko se iz toplega avtomobila odpravimo na svež zrak, je temperaturni šok navadno tisti, ki nas prisil, da se že na začetku zelo toplo oblečemo. Vendar pa že po nekaj intenzivnih korakih ugotovimo, da naše telo sprošča energijo v obliki toplote in takrat je čas, da začnemo plasti, ki jih imamo na sebi, počasi zlagati v nahrbtnik. Zadnja stvar, ki bi si jo želeli je, da bi se na pol poti popolnoma preznojili, potem pa bi na vrhu vzpetine (na katero nas velikokrat pospremi tudi rahla sapica) staknili prehlad. Postopno odlaganje plasti je torej ključno.

2.) Menjava oblek na vrhu, za suh in topel sestop

Če se odpravimo na vrh, pri katerem premagamo vsaj 1000 višinskih metrov, potem bomo zgoraj najbolj verjetno vsaj malce preznojeni. V izogib negativnim posledicam za zdravje, je torej priporočljivo, da imate s seboj tudi spodnjo majico, katero boste na vrhu po hitrem postopku preoblekli in tako sestop opravili v suhih oblačilih.

Oprema naj bo primerna zimskim razmeram © Markus Berger / Red Bull Content Pool

3.) Palice, za pomoč pri vzpenjanju in lažjemu prenašanju nahrbtnika

Čeprav se veliko gornikov v hribe odpravi brez palic, pa so slednje v zimskem času še kako priporočljive. Poleg tega, da z njimi poskrbite za gibanje celotnega telesa, vam palice lahko služijo kot dodatna pomoč pri lovljenju ravnotežja. To nam lahko pride še posebej prav na predelih, ki so senčni in prekriti s plastmi ledu in snega.

4.) Zimska oprema

Vsak izkušen gornik bo v času načrtovanja poti preveril, kakšne so razmere v gorah. V kolikor so slednje označene kot nevarne, je seveda priporočljivo izbrati drugo pot, v kolikor pa so označene kot varne, pa je potrebno s seboj spakirati vso potrebno zimsko opremo. Tudi področja, ki so nam poznana, so lahko zaradi zimskih razmer nepredvidljiva, zatorej dodatna previdnost nikakor ni odveč.

5.) Dovolj pijače in prigrizkov

V mrzlih zimskih dneh občutimo manj žeje, kot v času vročega poletja. Kljub temu, da telo skozi kožo izloči manj tekočine pa to nikakor ne pomeni, da lahko pozabimo na strukturirano hidracijo. Pitje tekočine že med samim vzponom je vsekakor priporočljivo, nikakor pa ne sme manjkati nagrada na samem vrhu. Za to si spakirajte prav posebno pločevinko. ( Red Bull ) 😉

Ne pozabite pa niti na prigrizke, ki vam bodo na daljših turah zagotavljali konstanten nivo energije in vam po eni strani pomagali vrh osvojiti hitreje, po drugi strani pa omogočili varnejši korak pri sestopu. Ti so lahko v obliki čokoladic, gelov ali pa mogoče kakšnih prazničnih piškotov, ki vas bodo v teh hladnih dneh definitivno lepo pocrkljali.