Kako pogosto moram teči, da se lahko suvereno udeležim daljšega teka?

Kateri so tisti faktorji, ki vplivajo na to, kolikokrat tedensko je potrebno teči, da lahko dosežemo zastavljene tekaške cilje?

Če si v teku novinec, potem sklepamo, da tečeš 2- do 3-krat tedensko, če pa si profesionalni dolgoprogaš, potem najverjetneje tečeš 2-krat v enem dnevu. Iz tega je razvidno, da je spekter količine lahko zelo širok in seveda močno individualiziran.

Da boš našel pravo pozicijo na razponu pogostosti teka pa se moraš vprašati dve vprašanji:

Zakaj tečeš? Koliko si pretekel do sedaj?

Začnimo s prvim - »zakaj«.

Ali je eden bistvenih razlogov ta, da se otreseš stresa, ki ti ga prinese dan? V tem primeru verjetno potrebuješ nekaj krajšega, mogoče že pred službo ali pa celo takoj po njej. Najverjetneje takrat ne spremljaš ure, ampak tečeš svobodi naproti. Vseeno ti je za tempo, za pulz, za hitrost … važno je le to, da dosežeš minimalni standard endorfinov, ki te v nadaljevanju dneva spremeni v bolj kvalitetno verzijo samega sebe.

Prvo vprašanje: Zakaj točno tečeš © Siniša Kanižaj

Če je razlog zdravje in mogoče celo izguba teže, potem je pomembno, da si pri teku reden, da ti vadba ni pretežka in da lahko konstantno, iz dneva v dan ohranjaš motivacijo, ki te bo pripeljala do zastavljenih ciljev.

Mogoče pa tečeš, ker želiš doseči nek nivo, nek tekaški cilj, ki ti mežika v daljavi. Ta je lahko zastavljen v obliki razdalje ali v obliki časa na določeni razdalji. V tem primeru pa ti struktura najverjetneje ne uide, saj boš z njeno pomočjo hitreje napredoval in se sočasno izognil pretreniranosti in poškodbam, ki so največkrat posledica neprimernega in posamezniku neprilagojenega doziranja.

Namenimo nekaj vrstic temu razlogu in poglejmo koliko treninga je potrebnega da dosežeš zastavljen cilj.

Mogoče si se, tako kot mnogi, ujel v misli, da bi bilo dobro teči 2-krat dnevno, glede na to, da to počno profesionalci in se jim očitno obrestuje. Realnost pa še zdaleč ni takšna. Dejstvo je, da neprofesionalni športniki nimamo toliko časa za trening, še bolj pomembno pa je to, da naša telesa ne zmorejo takšne količine obremenitev, kot to zmorejo telesa tistih, ki si s športom služijo kruh.

Mogoče si že slišal, da je za hiter tekaški korak pomembna dobra tehnika, ta pa ni zgolj logična posledica tekaškega volumna, temveč je vanjo vloženega še mnogo več – specifične vaje, trening moči in dobra regeneracija v obliki masaže, raztezanja in drugih (novodobnih) terapij. Ključno je torej to, da imaš med treningi dovolj časa za počitek, da nimaš drugih stresnih obremenitev in se tako lahko dobro regeneriraš za vse nadaljnje vadbene enote. To seveda ne pomeni, da ti povsem odsvetujemo 2 treninga na dan – Nikakor! V kolikor vikend nameniš gibanju in je to nekaj, kar te bo osrečilo, potem si seveda to lahko privoščiš.

Tekaški načrt je pomemben © Siniša Kanižaj

Verjetno je do te točke že jasno, da je predpisovanje količine treninga čez palec nespametno. Lahko pa skupaj pregledamo nekaj realnih scenarijev, v katerih se mogoče najdeš in si z njimi pomagaš prilagoditi svoj tekaški načrt:

1. Če trenutno tečeš 1-krat do 2-krat tedensko, potem bo ena dodatna vadbena enota doprinesla bistveno razliko, če pa si že na 3- do 4-ih tekaških vadbenih enotah, potem priporočamo, da to vzdržuješ in vanje vneseš nekaj dodatne strukture. Super je, če ti uspe odkljukati:

1 daljši tek (zmeren tek, kjer nabiraš kilometrino),

1 tempo tek (tek pri tekmovalni hitrosti, razdeljen na krajše odseke s pavzami),

2 regenerativna teka (počasen tek, ki ti povrne energijo).

2. 5- do 6 treningov na teden je statistično gledano najpogostejši volumen rekreativnih tekačev. Ta količina še vedno omogoča 1- do 2 prosta dneva, kjer se lahko popolnoma regeneriraš, po drugi strani pa imaš v tem primeru na voljo dodaten dan ali dva, kjer lahko vneseš specifičen, ciljno usmerjen trening. V tem primeru bi optimalen teden izgledal nekako tako:

1 daljši tek (zmeren tek, kjer nabiraš kilometrino),

1 tempo tek (tek pri tekmovalni hitrosti, razdeljen na krajše odseke s pavzami),

1 tek za trening hitrosti (tek, hitrejši od tekmovalne hitrosti, razdeljen na še krajše odseke, kot tempo tek),

2 regenerativna teka (počasen tek, ki ti povrne energijo).

3. Ne smemo pozabiti, da nekateri na teden naštejejo tudi od 7- do 10 tekaških treningov, kar je seveda že skoraj profesionalni nivo. V tem primeru je ključno, da so poleg tekaških treningov na seznamu pojavijo tudi treningi specifične tekaške moči, stabilizacije in regeneracije. Tudi pri takšni razporeditvi si lahko vzameš dan brez teka, vendar pa to najverjetneje pomeni, da boš kakšen dan za tek namenil kar dva treninga. Če želiš nameniti treningu toliko ur pa je smiselno, da so te vadbene enote raznolike, obenem ne predolge (še vedno se poskusi držati enega dolgega teka na teden) in ciljno usmerjene (npr. s tekom v klanec lahko delaš na moči in tako ne potrebuješ dodatnega kondicijskega treninga moči).

Poskrbi za regeneracijo © Siniša Kanižaj

Več kot telesu doziraš, bolj moraš biti previden, da ne zaideš v stanje pretiravanja. Telo ti bo hitro sporočilo kakšno je stanje in poleg periferne utrujenosti - to je takrat, ko te bolijo mišice, tetive in druga tkiva - je centralna utrujenost tista, ki se ji želiš resnično izogniti. Zatorej je pri veliki količini treninga pomembno, da ne dosežeš popolne izčrpanosti oz. po drugi strani, da kakšen regeneracijski iztek raje zamenjaš za lahkotno kolesarjenje, s katerim boš hitreje spočil svoje noge.

V upanju, da ti takšne vsebine pomagajo, bomo v nadaljevanju s teboj delili še nekaj nasvetov, ki ti bodo pomagali, da bodo tvoje noge na tekmovalni dan lahke in glava suverena ter pripravljena na velik osebni uspeh!

Del tekaških osnov smo pokrili v tem članku, številne dodatne nasvete pa najdeš tukaj . Do 8. maja, ko poteka Wings for Life World Run , imaš še dober mesec, kar je dovolj časa, da se pripraviš in tečeš za tiste, ki tega ne morejo. 😊