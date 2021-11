MTB: Ena skakalnica je vse, kar potrebuješ

Če želiš postati odličen v skakanju z gorskim kolesom ali BMX-om, ne potrebuješ največjih ali najboljših skakalnic. Dokaz za to sta Emil Johansson in Martin Söderström , dva vrhunska slopestyle gorska kolesarja, ki sta svoje veščine izpopolnjevala na najbolj naključnih objektih.

Emil Johansson in Martin Söderström © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Prevladuje prepričanje, da za učenje potrebuješ zračne blazine, penaste jame in ogromen skakalni park, vendar je dovolj le ena majhna skakalnica, veliko ponovitev in ogromno motivacije.

01 Učiš se lahko tudi brez skakalnice

Dandanes je na voljo ogromno neverjetnih objektov za skakanje – samo poglejte si The Dome Adrenaline Zone v Gävleju na Švedskem, ali La Poma v Barceloni v Španiji. To sta dve izmed sanjskih destinacij za ljubitelje skokov, zagotovo pa je malo posameznikov, ki imajo takšne objekte v svoji neposredni bližini.

Najdi prostor, kjer lahko treniraš, treniraš in še enkrat, treniraš © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

Po navadi pri učenju pridejo v poštev skoki iz zemlje, lokalni skatepark - ali kot v primeru Johanssona, skakanje iz jarka na kolesarsko stezo.

"Doma je nekdo v jarku zgradil vzletišče, iz katerega si potem lahko skočil na kolesarsko stezo in jaz sem to naredil velikokrat," se spominja Johansson. »V resnici niti ni bil skok, a sem se prav tukaj naučil moj prvi No-hander in 360."

02 Mala skakalnica te lahko pripelje do Crankworxa

V bližini svojega doma na Švedskem ima Johansson sedaj večje skakalnice za vožnjo. Nekaj ur stran se prav tako nahaja The Dome Adrenaline Zone. Ker pa včasih tega ni bilo, je treninge izvajal v majhni lokalni BMX dvorani.

Johansson je številna leta preživel v majhni BMX dvorani © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

To dvorano bi lahko opisali kot hrbtenico njegove kariere - v času srednje šole je večino svojega časa preživel tukaj. Trike, ki jih je potem pokazal na večjih tekmovanjih, kot je Crankworx, je vadil prav na tej lokaciji: "Ko sem šel v srednjo šolo in nisem imel avtomobila, je bila to edina skakalnica, kjer sem lahko skakal. Zagotovo sem tam skoraj vsak dan samo vadil in vadil."

Ko pogledaš Johanssona, izgleda preprosto © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Zagotovo sem tam skoraj vsak dan samo vadil in vadil. Emil Johansson

Tudi, ko se je njegova kariera povzpela in so se odprla nova, boljša mesta za trening, je Johansson še vedno uporabljal lokalno BMX dvorano za trening: "Preden sem odšel na Crankworx na Novi Zelandiji, leta 2019, sem svoje zadnje ure treninga preživel ravno na tej skakalnici."

03 Osnove so pomembne

Majhna skakalnica, narejena iz zemlje, ki se nahaja v Falunu, je Martinu Söderströmu dobro poznana. Tukaj trenutno poučuje dijake iz lokalne srednje šole, prav tako pa je najbližje notranja dvorana, kjer lahko vadi vožnjo med zimo. Tako kot Johansson, je tudi on prepričan, da je številno ponavljanje enega skoka, najboljši način za izboljšanje svojih veščin.

Nauči se nadzora in skakanje bo postalo lažje © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Danes številni kolesarji izpustijo osnove, ker imajo na razpolago odlične prostore Martin Söderström

"Danes številni kolesarji izpustijo osnove, ker imajo na razpolago odlične prostore za vožnjo. Pravzaprav si ne vzamejo časa, da bi se naučili osnov: kot na primer, kako izvesti bunny hop, manual ali pravilno zavijanje," pravi Söderström. "Osnove so zelo pomembne za splošni nadzor nad kolesom, prav tako pa se jih lahko prenese na trejle. Najboljše pri osnovah pa je to, da jih lahko izvajaš kadarkoli v letu, saj potrebuješ le ravno površino, kot je na primer parkirišče.

04 Postani kreativen

Söderström ve, o čem govori. V času njegovega odraščanja, v bližini ni bilo veliko lokacij, kjer bi lahko vozil in vadil. Pravzpraprav slopestyle, kot ga poznamo danes, takrat sploh še ni obstajal. Večinoma je šlo bolj za skakanje na skakalnicah iz zemlje in ulično vožnjo.

"Moral si uporabiti svojo domišljijo in postati kreativen. V gozdu si moral poiskati naravne robove in skale, s katerih si skakal." se spominja Söderström. "Več ur smo skakali po mestnih stopnicah, in če smo slišali, da nekdo v soseščini odlaga zamljo, smo se hitro odpravili tja in jo poizkušali oblikovati v nekakšno skakalnico."

Söderström - wallride © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

Z uspešno kariero je Söderström postal ikona v svetu gorskega kolesarjenja in pošteno je reči, da je v svoji karieri prišel zelo daleč.

05 Ponovitve so ključne

Tako Söderström kot Johansson se strinjata, da čeprav so velike skakalnice in parki zabavni, je osredotočenost na en objekt lahko boljša za izboljšanje svojih veščin.

Söderström in Johansson med snemanjem v bike parku Järvsö © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

"Veliko ljudi podcenjuje kakovost, ki jo lahko dosežeš z eno samo skakalnico," pravi Johansson. "Ni bližnjic in skrivnosti: gre za doslednost, ponavljanje ter vlaganje časa. Da se naučimo osnov, je potreben čas: veliko ljudi se želi naučiti backflip še preden znajo skočiti naravnost. Z vsakim treningom si običajno postavim cilj – na primer, 'danes želim izvesti trik X'. In tako to počnem preostanek dneva."

Johansson in Söderström sta dokaz, da ne potrebuješ najboljših prostorov ter pogojev, da postaneš najboljši kolesar. Gre za to, da izkoristiš, kar ti je dano.

Martin Söderström in Emil Johansson

"Samo poglejte Švedsko. Razen nekaj na novo odprtih prizorišč, nimamo največjih ali najboljših kolesarskih središč, a imamo še vedno odlično kolesarsko sceno in nekaj zelo nadarjenih kolesarjev," pravi Johansson. "Enostavno je misliti, da so za uspeh potrebni vse te »fancy« lokacije, v resnici pa je pomembno koliko motivacije imaš in koliko časa vložiš."

Zato pojdi ven, poišči majhno skakalnico, robnik ali ravno površino in začni trenirati. Ko boš naslednjič odšel na trejle, si boš hvaležen.