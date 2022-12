Kako postati milijonar le z uporabo telefona?

. Vse te videoigre so bile sila uspešne, z več milijon igralci tik po njihovem izidu in veljajo za ene izmed najprodornejših v zadnjih letih. PUBG pa ostaja zapisan kot prvi Battle Royale, ki je igralcem prinesel ta izjemno zanimiv in popularen koncept.

Leta 2017 pa je publika končno dočakala prvo Battle Royale igro, ko je izšel težko pričakovani in takoj popularni PUBG: Battlegrounds , pri ustvarjanju videoigre pa je sodeloval tudi idejni oče Greene. Leto zatem je izšel Fortnite Battle Royale, nato so sledili še številni naslovi, med njimi tudi Apex Legends . Vse te videoigre so bile sila uspešne, z več milijon igralci tik po njihovem izidu in veljajo za ene izmed najprodornejših v zadnjih letih. PUBG pa ostaja zapisan kot prvi Battle Royale, ki je igralcem prinesel ta izjemno zanimiv in popularen koncept.

