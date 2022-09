Kam po Red Bull 400?

Posebnosti Slovenije, Avstrije in Italije so združene v pot, ki ti bo dnevno zastavila izziv prehojenih 17 do 25 kilometrov z dokaj majhno višinsko razliko. Ob tem pa je na vsaki etapi poskrbljeno tudi z izbrano kulinarično izkušnjo. Pot te bo peljala od Avstrije (Veliki Klek) v Slovenijo skozi Karavanke in nato čez prelaz Vršič, ki te pripelje na območje Triglavskega narodnega parka in v čudovito dolino reke Soče. Najvztrajnejši pot nadaljujejo po odcepu v Furlanijo-Julijsko krajino v Italiji po poti vse do slovenskih Brd in na Kras s končno točko v Miljah pri Trstu v Italiji. Si med njimi?