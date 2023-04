S kajakom od reke Une do Jadranskega morja

Peter Kauzer se je pred kratkim lotil novega izziva v srcu Bosne in Hercegovine. Z najboljšim bosanskim kajakašem Darkom Savićem se je odpravil na štiridnevno kajakaško ekspedicijo, katere cilj je bil preveslati 100 kilometrov različnih vodnih poti po Bosni in Hercegovini, pri tem pa zamenjati čim več lokacij.

5 min Kayaking Wonderland Oglej si kajakaško ekspedicijo Petra Kauzerja in Darko Savića, ki se odpravita po vodnih poteh Bosne in Hercegovine, da bi preveslala 100 km v samo štirih dneh.

Pustolovščina se je začela na reki Uni, kajakaša pa je popeljala skozi 15 različnih lokacij, vključno s šestimi rekami in tremi jezeri, preden je dosegla vrhunec v obmorskem mestu Neum, edinemu dostopu države do Jadranskega morja. Bosna in Hercegovina se je s svojo osupljivo pokrajino, zahtevnim terenom in različnimi vodnimi potmi izkazala za odlično lokacijo za to zahtevno odpravo.

Peter Kauzer in Darko Savić med pripravljanjem načrta za ekspedicijo © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

"Ko me je Darko poklical in mi povedal za ekspedicijo, da bova šla 100 kilometrov po vodi, sem najprej pomislil ... oh, to je veliko, kje boš našel toliko rek, da boš lahko preveslal toliko kilometrov," se spominja Kauzer v smehu. "Potem mi je Darko razložil, da bova veslala tudi po jezerih in ekspedecijo končala na morju."

S projektom je Darko Savić želel predstavil bogastvo vodnih virov v Bosni in Hercegovini. "Treniral in veslal sem že na številnih lokacijah po svetu in lahko rečem, da je Bosna in Hercegovina res bogata z vodo. To moramo ceniti. Želel sem narediti projekt, ki bo vsem pokazal, kaj imamo tukaj," je dejal.

Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Jadran Cilic / Red Bull Content Pool Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Predrag Vučković Kayaking Wonderland © Jadran Čilić Kayaking Wonderland © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Kayaking Wonderland © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Zaradi različnega terena, od hitrih rek do mirnih jezer, sta morala Kauzer in Savić prilagoditi svoje kajakaške tehnike. "Najlažje je bilo na rekah, saj so hitre in so kilometri hitro minili. Ravno zaradi tega sva se v prvih dveh dneh najprej lotila reki Una in Vrbas, saj sva vedela, da ko bova prišla do jezer bo težko preveslati dovolj kilometrov za dokončanje projekta.«

Peter Kauzer na reki Vrbas © Jadran Cilic / Red Bull Content Pool

Upava, da bo najina kajakaška ekspedicija navdušila tudi druge, da bodo cenili lepoto narave in si bodo s športom upali preizkusiti svoje meje. Darko Savić

Namen ekspedicije pa ni bil samo predstaviti lepoto vodnih virov Bosne in Hercegovine ampak tudi ozavestiti pomen varovanja okolja. Kajakaša sta upala, da bosta s projektom navdihnila druge, da cenijo lepoto narave, in jih spodbudila, da s športom preizkusijo svoje meje. "Upava, da bo najina kajakaška ekspedicija navdušila tudi druge, da bodo cenili lepoto narave in si bodo s športom upali preizkusiti svoje meje," je povedal Savić.

V Livnu © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool V Bihaću © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

"Najtežji trenutek? Ne vem, vse je bilo zelo zahtevno - dolge ure na rekah in menjavanje lokacij. Na poti smo bili že pošteno utrujeni. Najlepše pa mi je bilo na Štrbačkem buku in Vrbasu. Malo bolj sem se utrudil na jezerih, a na koncu sem užival v vsakem zaveslaju."

Veselje po doseženih 100 km © Jadran Cilic / Red Bull Content Pool