Kdo bo vozil kaj v UCI MTB svetovnem pokalu 2022?

Ko se prve dirke bližajo, je čas, da pogledamo kaj je novega pri Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup ekipah za spust in XC.

Ko tekmovalcem potečejo pogodbe in jih ekipe ne podaljšajo, ali pa se sami odločijo odit, se največkrat znajdejo na trgu, kjer poskušajo dobiti čim boljšo pozicijo v drugi ekipi. To se nekaterim izide odlično, drugi pa tudi izvisijo. Mest v ekipah pač ni na voljo neomejeno, vsi profesionalci pa bi radi dobili svojega, čim boljšega.

01 Spust

Pri spustu je podobno kot pri Formuli 1 in Moto GP, saj imamo zelo omejeno število ekip in še bolj omejeno število tistih z večjim budgetom. Ko kak od vrhunskih spustašev zamenja ekipo, to največkrat sproži verižno reakcijo in kup drugih menjav.

Novi obrazi ekipe Santa Cruz Syndicate

Ekipa ima tri nove člane v letu 2022, enega pa je izgubila. Pa brez skrbi, Greg Minnaar ni odšel in bo za sindikat dirkal tudi v svojem 40 letu na tem planetu. Odšel je Luca Shaw , prišli pa so Britanec Laurie Greenland , Kanadčan Jackson Goldstone and Nemka Nina Hoffmann .

Naravnost v Santa Cruz Syndicate team za Greenlandovo in Goldstonea © Steel City Media/Sam Needham

Nikoli ne bi uganili, kajne?! 👀 Navdušen sem nad mojo novo ekipo. Super sezona bo in komaj čakam, da se dirke začnejo... Laurie Greenland

Greenlandova je zapustila ekipo Mondraker, med tem ko je Hoffmannova v ekipo prišla po tem, ko je dve leti dirkala po svojem lastnem programu. Trenutni svetovni mladinski prvak Goldstone je zapustil ekipo Trek Factory.

Jackson Goldstone dobi še Red Bullovo čelado

To je bila kar dobra zima za Jacksona, saj je v pavzi med lansko in letošnjo sezono 17-letnik v žep pospravil še Red Bullovo sponzorstvo.

MS Mondraker se širi

Še ena ekipa z velikimi spremembami v svoji 2022 bojni liniji je MS Mondraker. Španska zasedba bo imela kar 5 elitnih borcev v tej sezoni: Avstrijec David Trummer , Irec Jacob Dickson in obetavni kiwi - Tuhoto Ariki Pene (Nova Zelandija) so okrepitve, ki bodo mondrakerjeve konjičke poganjali po hribu navzdol poleg že lani njihovega kiwija Brooka Macdonalda in italjanke Eleonore Farina .

Po letih na GT-ju, Martin Maes odhaja

Ni jih veliko, ki bi z istim kolesarskim opremljevalcem ostali 9 let, toda belgijski enduraš in občasni spustaš Martin Maes je tak primer, saj se je z GT-jem držal za roko do konca lanske sezone. Maes napoveduje, da bo po novem dirkal za Orbeo, kjer bo v glavnem tekmoval v Enduro Svetovni Seriji (EWS), kjer ekipo Orbee vodi Slovenec Primož Štrancar , njegov team-mate pa bo tudi naš Vid Peršak . Ko bo koledar to dovoljeval, bo Martin z veseljem zapeljal še na kakšno spustaško dirko svetovnega pokala.

Martin Maes bo dirkal za ekipo Orbea © Orbea

Kam gre Luca Shaw?

Prej smo omenili, da je Luca Shaw zapustil Sindikat (ekipa Santa Cruz). No, tu povemo, da bo sedaj dirkal za Canyon CLLCTV Factory Team, a skupaj z divjima Avstralcema Troyom Brosnanom in Jackom Moirom , pa Kanadčanom Markom Wallacom.

Ko smo že pri Canyonu, je treba omeniti, da se nemški proizvajalec v bitko letos odpravlja s tremi ekipami. Poleg zgoraj omenjene, je tu še tista od Tahnee Seagrave (CLLCTV FMD) in nova Canyon CLLCTV Pirelli. Ta bo delala predvsem na mladih talentih…

Na Canyonu tudi Slovenca Jure Žabjek in Žak Gomilšček.

Potem, ko je slovenska ekipa Unior (sedaj Unior-Sinter team) ostala brez opremljevalca s kolesi (prej Devinci), se dolgo ni vedelo kaj bodo jezdili njihovi borci v tej sezoni. Pred kratkem so iz ekipe zelo potihoma sporočili, da bosta Jure Žabjek in Žak Gomilšček vozila na Canyonih. Več še ni znano, nit ne, kaj bodo imeli pod zadnjicami drugi člani ekipe...

Luca Shaw z novim kolesom © Yann Audax/Canyon Bicycles Novi CLLCTV – Antonine Pierron, Loris Revelli, Dante Silva & Henri Kiefer © Yann Audax/Canyon Bicycles

Drugje na DH sceni...

Poleg zgornjih večjih sprememb, je na DH igrišču vredno omeniti še to, da bo Connor Fearon po tem, ko je zapustil Kono, dirkal za kanadsko firmo Forbidden Bikes. Amerišan Neko Mulally je zapustil ekip Intense Factory racing, kjer je dirkal z legendarnim Aaronom Gwinom . Namesto njega je v ekipi sedaj Dakota Norton , prej Unior, nov pri Intensu pa je tudi Britanec Joe Breeden .

Bivša Gwinova ekipa YT Mob bo do nadaljnega zapustila DH cirkus, bo pa YT opremljal irskkega svetovnega mladinskega prvaka Oisina O’Callaghana , ki bo v letu 22 prvič dirkal v elitni kategoriji.

Še en bivši najboljši mladinec - Avtralec Kye A’Hern bo jezdil kolo znamke NS kot član NS Bikes UR Team. V ekipi bo zamenjal rojaka Micka Hannaha , ki je lani zaključil s kariero.. V ekipi je nov tudi Novozelandec George Brannigan.

Na koncu je vredno omeniti tudi to, da bo Španec Angel Suarez po novem v ekipi Commencal 100%.

George Brannigan z novo mašinco za NS Bike UR Team © NS Bikes UR Team

Na ženski strani ni bilo toliko sprememb. Norvežanka Mille Johnset gre iz ekipe Atherton k Commencalu, mladinska svetovna prvakinja, Bolgarka Izabela Yankova pa bo v povsem novi ekipi imenovani Gen-S, ki jo (S je seveda zato tam) podpira Spacialized.

02 Cross-country

Pri krosistih se je večina menjav zgodila že v sezoni 2021, saj so se ekipe “opremljale” z imeni za olimpijske igre. No, nekaj prestopov je vendarle bilo tudi po tem…

Vlad Dascălu se povzpne v Trek Factory Racing

Vlad Dascalu je iz manj pomembne ekipe z italijanskim potnim listom Trek-Pirelli napredoval po trekovi lestvici in se sedaj vsedel na kolo v tovarniški ekipi Trek.

Romun Dascalu je leta 2020 pometel s konkurenco v kategoriji U23 in v letu 2021 presedlal v elitno. Lani je bil drugi na eni tekmi (Snowashoe, ZDA), v Leogangu pa je bil peti.

Pri tovarniški Trek ekipi stajajo uveljavljeni Evie Richards , Jolanda Neff in Anton Cooper , odšla pa je Stephane Tempier . Na nivoju U23 sta podporo dobila Riley Amos in Maddie Munro .

Loana Lecomte od Massija na Canyon

Francozinja Loana Lacomte je bila lani odkritje sezone UCI svetovnega pokala v krosu. Kot članica ekipe Massi je zmagala 4 zaporedne tekme in odnesla skupno zmago sezone. Sedaj je presedlala k Canyonu, oz. k ekipi s podporo Canyona CLLCTV XCO.

Novo poglavje kariere za Loano Lecomte © Canyon Bicucles

Francoz Thomas Griot in Nemec Luca Schwarzbauer bosta timska kolega Lacomtove. Kot v DH svetu, je tudi pri XC Canyon vpleten na večih frontah. Z Emily Batty sodeluje v ekipi Canyon MTB racing.

Red Bullove čelade

Nove Red Bullove čelade brez šilta (=XC) sta skupaj s sponzorstvom dobila talentirana krosista Martin Vidaurre in Kata Blanka Vas . Vidaurre, ki prihaja iz Čila je trenutni U23 svetovni prvak s kar nekaj zmagami na pokalnih tekmah tega nivoja. Trenutno je član ekipe Lexware Mountainbike Team.

Blanka Vas je vsestranska vzdržljivostna kolesarka. Tekmuje v krosu, ciklo-krosu in na cestnih dirkah, za ekip SD Works. Lani v Tokiju je bila četrta, kar je njen najbolljši XC rezultat do sedaj, a gotovo dolgo ne bo tako. Glede na njen talent in rezultate s ceste in ciklokrosa, se jo izplača imeti na očeh...

Kate Blanka Vas © Mark Somay/Red Bull Content Pool Kate Blanka Vas © Mark Somay/Red Bull Content Pool

Cannondale doda Mono Mitterwallner

Cannondale, ena najmočnejših ekip v XC svetovnem pokalu , se je z Mono Mitterwallner močno okrepila. Avstrijka je v kategoriji U23 dokazala, da je napoti k vrhu tudi v elitni konkurenci...

Specialized Factory Racing podpiše Christopherja Blevinsa in Haley Batten

Christopher Blevins bo na kratkih kros dirkah (XCC) dres svetovnega prvaka nosil za ekipo Specialized Factory Racing. Ekipi se pridružuje še Haley Batten .

Christopher Blevins © Specialized Bikes Haley Batten © Specialized Bikes

Pa drugje na XC sceni...

Kot je bilo znano že konec lanske sezone, je Victor Koretzky podpisal za francosko cestno ekip B&B Hotels p/b KTM toda Francoz bo vozil tudi določene XC dirke. Njegova prejšnja ekipa KMC Orbea, je namesto njega dodala Norvežana Erika Heagstada , pa tudi Belgijca Pierra De Froidmonta , Estonca Janika Loiva in Danca Sebastiana Finia .

Absolute Absalon ekipa z Julienom Absalonsom se je preimenovala v BMC MTB Racing 2022. V ekipi ostajajo še Titouan Carod , Filippo Colombo in Pauline Ferrand-Prévot .