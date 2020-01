Novo letu je tu in edino spodobno je, da ga toplo sprejmemo. Na na enem mestu smo zbrali vse dogodke, ki jih v tem letu ne smeš zamuditi. Pripravi koledar in si označi vse dogodke, ki bodo oblikovali tvoje leto 2020.

Red Bull Samo Gas

Začetek pomladi 2020

Kosmati mož se v 3. izvedbi vrača na bele strmine. Filip Flisar se bo ponovno podal za množico hrabrih smučarjev in deskarjev, ki bodo poizkušali ubežati bradatemu zasledovalcu. Več informacij o Red Bull Samo Gasu najdeš na spodnji povezavi.

Red Bull Samo Gas video

Red Bull Can You Make It?

21. - 28. april 2020

Najbolj unikatno študentsko popotovanje je nazaj. Ali lahko v 7 dneh s pomočjo Red Bull pločevink prepotuješ več kot 1000 km in dosežeš Berlin? Najdi še 2 člana in se podaj dogodivščino svojega življenja.

Red Bull Can You Make It?

Wings for Life World Run

3. maj 2020

Prva majska nedelja bo ponovno obarvana v dobrodelni noti, saj bomo skupaj tekli za tiste, ki tega ne morejo. 3. maja lahko s pomočjo mobilne aplikacije tečeš kjerkoli, okoli Slovenije pa bodo potekali tudi številni organizirani Wings for Life World App Runi, ki se jim lahko pridružiš.

Wings for Life World Run - vrhunci

Red Bull Goni Pony

6. junij 2020

6. 6. se bomo z legendarnimi Rogovimi kolesi že šestič povzpeli na Vršič. Vse kar potrebuješ za tradicionalno preganjanje hudiča na vrh Vršiča je legendarni Pony, oblačila iz babičine omare in športni duh. Si pripravljen?

Red Bull Goni Pony uradni video

Red Bull Flugtag

30. avgust 2020

Red Bull Flugtag je letalska predstava, ki se po osmih letih vrača v Ljubljano. Doma izdelana plovila bodo 30. avgusta bolj ali manj uspešno poizkušala poleteti v slovenske višave. Že veš, kakšno napravo bo izdelala tvoja ekipa?

Red Bull 400 Planica

12. september 2020

Dolina pod Poncami bo ponovno nudila traso za najtežjih 400 m na svetu. 12. septembra se bomo rekreativni in profesionalni tekači ponovno spopadli z Velikanko. Si upaš udeležiti 8. izvedbe Red Bull 400 Planica?

Red Bull 400 Planica: Video vrhunci 2019

Red Bull Player One

Ponovno bomo iskali najboljšega Slovenskega 1na1 League of Legends igralca. Si pripravljen vstopiti v Summoners Rift, osvojiti zlato in domače barve zastopati na svetovnem finalu?