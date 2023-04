Vožnja z BMX-om 610 metrov nad tlemi

Od vožnje po strmih stenah do drznega skoka iz helikopterja v Dubaju je britanski BMX-er Kriss Kyle ponovno dokazal, da je človek, ki rad premika meja. Tokrat se je lotil projekta, kjer se je z BMX-om vozil po skate parku, pritrjenim na ogromen toplozračni balon 610 metrov nad tlemi.

BMX iz helikopterja © Fred Murray

Spodaj si oglej dokumentarni film o edinstvenem projektu Don't Look Down in izvedi, kako je vse skupaj potekalo.

01 Nemogoče sanje

Na lep sončen dan sem se z gorskim kolesom odpravil na hrib za mojo hišo, ko mi je po glavi kar naenkrat šinila misel - ‘'predstavljaj si vožnjo po skate parku v zraku".

Sprva sem pomislil, da bi skate park lahko obesili pod helikopter Chinook, a ko sem v preteklosti v Dubaju skočil iz precej manjšega helikopterja, je bilo, kot bi skočil v tornado.

Prva skica projekta Don't Look Down © Kriss Kyle

Zato je bila moja naslednja misel: "Kaj lahko leti, ne da bi ustvarilo veter?" Takoj sem pomislil na toplozračni balon. Med kolesarjenjem sem si ga vizualiziral in idejo takoj zapisal v telefon. Takoj, ko sem prišel domov, sem skiciral balon s skledo in palico pod njim.

Predstavljaj si vožnjo po skate parku v zraku. Kriss Kyle

02 Sodelovanje z Oracle Red Bull Racing

V skledo sem želel vključiti čim več elementov BMX parka - preprosto zato, ker rad vozim nore stvari. Ekipa, ki ji zaupam svoje življenje, mi je izdelala leseni prototip, ki je ustrezal vsem zahtevam, a je tehtal šest ton.

Potrebovali smo nekaj dovolj lahkega, da bi balon lahko nosil. In tukaj sta se nam pridružila Oracle Red Bull Racing in Red Bull Advanced Technologies (RBAT). Inženirji Formule 1, ki običajno porabijo svoj čas za razvoj delov za dirkalnik Maxa Verstappna, so se tokrat s svojim vrhunskim znanjem in veščinami lotili oblikovanja nečesa, kar je oblikovno ustrezalo lesenemu prototipu, vendar z manjšo težo.

Skatepark v miniaturni podobi © Eisa Bakos

Čudovito je bilo videti združenje dveh svetov - BMX-a in F1. Bila je zares edinstvena priložnost, da sem lahko sodeloval s takšnimi strokovnjaki. Noro je bilo, ko sem obiskal tovarno v Milton Keynesu in iz prve roke videl,, kako so takšni tehnološki podvigi dejansko narejeni. Po obisku tovarne je bilo moje največje vprašanje: "Kako izgleda vožnja na ogljikovih vlaknih?

Skleda (skate park) Skleda je bila sestavljena iz 22 delov Posamezen del ni smel biti težji od 150 kg, tako da ga je bilo mogoče dvigniti z roko Posamezen del ni smel biti širši od 3 m, tako da je skleda lahko šla skozi vrata in jo je bilo mogoče sestaviti in razstaviti na lokaciji Debelina ogljika je bila prilagojena različnim odsekom, da se zagotovi optimalno razmerje med trdnostjo in težo Skleda in njen okvir sta morala tehtati manj kot 2,9 tone Ogljik je v bistvu enak tistemu, ki je bil uporabljen za dirkalnika F1 Maxa Verstappna Površina je morala imeti določeno hrapavost, da je bila oprijemljiva, vendar ne tako hrapava, da bi predstavljala nevarnost za Krissa v primeru padca

03 Kot na trampolinu

2,6-tonska skleda iz ogljikovih vlaken je bila zdaj dovolj lahka, da jo je balon lahko nosil, vendar je bila vožnja po njej zelo posebna. Skleda se je prvič upognila tako, da sem imel občutek, kot da sem na trampolinu - ni ravno to, kar bi si želel kolesar BMX-a.

Ogljikova vlakna so bila hitrejša od betona in lesa, kar je bilo na splošno dobro, saj mi je omogočilo več časa kot običajno. Toda na vzmetenje se je bilo izjemno težko navaditi -- zares čuden občutek! Ko sem se sprijaznil s tem, je bil čas, da se dvignemo višje, a pred tem smo morali rešiti še eno težavo.

Kriss Kyle med preizkušanjem skateparka © Eisa Bakos Skatepark je prekrit z vinilom za boljši oprijem © Eisa Bakos

04 Teža na hrbtu

Zaradi varnosti mi je ekipa naročila, da med kolesarjenjem nosim zasilno padalo. Seveda sem se strinjal, dokler ga nisem dal na ramena. Bil je tako težek, da sem mislil, da gre za nekaj zabojev Red Bulla. Padalo je namreč tehtalo več kot 20 odstotkov moje lastne telesne teže.

Vožnja s padalom na hrbtu je bila velik izziv. Zaradi njegove teže sem moral kolesariti veliko močneje. Ena od težav je bila ta, da teža ni bila porazdeljena in sem vso breme nosil na hrbtu.

Treniranje s padalom na hrbtu © Eisa Bakos

S padalom na hrbtu sem veliko vadil v skate parku Unit 23 in v leseni skledi, a ni bilo nič lažje. Svojega menedžerja sem celo vprašal, ali se res moram voziti z njim, saj sem se bal, da mi bo padalo preprečilo izvedbo vseh elementov, ki sem jih načrtoval. Ko sem končno sprejel, da bom padalo moral imeti, je bil čas za naslednji korak.

Vožnja s padalom na hrbtu je bila velik izziv. Zaradi njegove teže sem moral kolesariti veliko močneje. Kriss Kyle

05 Korak nazaj

Ko smo skledo prvič dvignili z žerjavom, se je zibala na vse strani. Prevrnila se je, premikala z ene strani na drugo in se vrtela v krogih. Nemogoče je bilo napovedati, v katero smer se bo zazibala ali obrnila naslednjič.

Že po prvem dnevu sem bil psihično izčrpan in slabo mi je bilo samo zaradi vsega gibanja. To je bil velik neuspeh in rekel sem si: "Oh, sranje, ali je to sploh izvedljivo, še posebej na več kot 600 m?" Po daljšem preživljanju časa v skledi sem se počasi navadil.

V nekem trenutku je Kyle pomislil, da projekta ne bo mogoče uresničiti © Eisa Bakos

Tako se je na koncu tunela pokazala luč in prišel je čas, da skledo končno dvignemo v zrak.

06 Prvi dvig

Toda preden smo skledo zares hoteli dvigniti v nebo, smo jo najprej dvignili v hangarju. Čeprav smo se dvignili le dva metra nad tlemi, je bil to najboljši občutek, odkar se je projekt začel. Ker se balon z običajnim zrakom ni mogel dvigniti dovolj hitro, smo kanistre balona morali napolniti z dušikom.

Skleda se je še vedno premikala, a niti približno tako kot pod žerjavom. Pomirilo me je dejstvo, da se je majala manj kot med treningom. Ekipi sem v svojem navdušenju celo rekel: "Odprimo vrata in takoj začnimo!"

Prvi preizkus z balonom © Eisa Bakos

Nato smo morali počakati samo še na pravo vreme. In čakali smo ga kar nekaj časa.

Balon 33,5 m –največji premer 16.990 m³ -- prostornina 4.626 kg - največja masa (balon, košara, gorilnik, posoda, gorivo in potniki) za tipične vremenske razmere v Veliki Britaniji Največji balon na vroč zrak v Veliki Britaniji Trajalo je dve uri, da se je balon dvignil v zrak Za dvourni let je bilo potrebno dovolj goriva Ovojnica balona je izdelana iz najlona Zahteve za vreme so bile stroge: dež ni bil dovoljen, največja hitrost vetra je bila 3 vozle ob vzletu in 5 vozlov ob pristanku.

07 Sanje postanejo resničnost

Po 11 mesecih čakanja in več neuspelih poskusih je končno prišel dan, ko so bile razmere dovolj dobre za vzlet.

Pred dvigom s padalom © Sam Dugon

Tam zgoraj, na 610 m, je bilo tako mirno! Še vedno se spomnim trenutka, ko sem pogledal naokoli in samo pomislil: "Tole malo kolo me je pripeljalo sem - kako se je vse to zgodilo?" Na žalost je bila sama vožnja ponovno precej grozna. Bilo je -12 stopinj Celzija, skleda se je zibala in vrtela močneje kot kdaj koli prej, padalo pa mi je jemalo energijo.

Toda zdaj, ko sem bil zgoraj, sem moral opraviti svoje delo. Nisem se nameraval samo voziti po skledi, imel sem premišljen seznam trikov, ki sem jih želel izvesti. Kar je bil že tako neverjeten izziv na tleh, je v zraku postalo skoraj nemogoče zaradi dodatne teže padala in nepredvidljivosti sklede.

Don't Look Down © Eisa Bakos Don't Look Down © Eisa Bakos Don't Look Down © Eisa Bakos

Sonce je bilo v enem trenutku na precej slabem mestu, še posebej. ko sem izvajal frontflip: navpična stena je bila popolnoma v senci in nisem videl ničesar, tako da je bilo, kot da bi v temi delal obrat za 180°.

Moj pilot drona je rekel: "Ne vem, kako se lahko voziš v tej skledi, ker se vse premika gor in dol približno za en meter." Na posnetku se tega ne vidi in zdi se, kot da je vse mirno (razen Kriss seveda), vendar se je res močno zibalo. Noro je, a moje sanje o vožnji z BMX-om na višini več kot 600 m so se res uresničile.

Zaradi 11 mesecev čakanja je bil to najtežji projekt v mojem življenju. 11 mesecev sem moral biti v nenehni pripravljenosti in bilo je toliko potovanj in dogodivščin, ki sem jih zamudil zaradi tega. Projekt Don’t Look Down je bil edina stvar, okoli katerega se je vrtelo moje življenje.

Noro je, a moje sanje o vožnji z BMX-om na višini več kot 600 m so se res uresničile. Kriss Kyle

08 Izdelava sklede

Povezovanje BMX-a z letalstvom pa za Kyla ni povsem novo. 31-letni škotski zvezdnik se je že v Dubaju, ko je skočil iz helikopterja, srečal z letalstvom. Tudi pri tem projektu je vedel, da vožnja po rampah v zraku zahtevala nežnejši način prevoza z manjšo tlačno silo kot pri helikopterju. Toda niti največji balon na vroč zrak, ki je na voljo v Združenem kraljestvu, ni mogel dvigniti sklede.

Zaradi tega se je Kylova ekipa obrnila na Red Bull Advanced Technologies (RBAT), da bi jim pomagali zmanjšati težo sklede.

Na sedežu podjetja Red Bull Advanced Technologies © Eisa Bakos

Dovolj lahek, da se povzpne v nebo, a dovolj močan, da prenese udarce

Kriss je prvič stopil v stik z RBAT februarja 2021. Z uporabo modela CAD sklede, ki ga je zasnoval v sodelovanju z dolgoletnim graditeljem ramp Georgeom Ecclestonom, je iskal način, kako narediti strukturo tako, da bi omogočala vožnjo in bila hkrati dovolj lahka, da bi jo lahko dvignil balon.

Kriss, Rob in Andy pri ustvarjanju sklede © Eisa Bakos

"Teža je bila najpomembnejša stvar in bil je pravi izziv, kako jo zmanjšati," pojasnjuje Rob Gray, tehnični direktor RBAT. Konstrukcija iz lesa in jekla je tehtala okoli osem ton. Da bi projekt uspel, je morala biti skupna teža manj kot 2,9 tone.

"Pravzaprav niso mogli najti dovolj velikega balona ​​da bi dvignil skledo," dodaja. "Prišli so do nas in rekli:" Ali lahko oblikujete skledo, ki je dovolj lahka, da jo dvignemo? Poleg tega pa je skleda morala biti še dovolj močna, da jo balon ob pristanku ne bi uničil ter opremljena z varnostnimi ograjami.

Tehnologija, izpopolnjena v F1, je bila uporabljena za gradnjo sklede © Eisa Bakos

Da bi izpolnili edinstvene potrebe projekta, je ekipa RBAT uporabila ogljikova vlakna, da bi ustvarila strukturo, pri kateri je bila debelina vsakega dela prilagojena tako, da zagotavlja trdnost, hkrati pa ohranja minimalno težo.

Rezultat je bila skleda, težka 1,5 tone, in celotna konstrukcija, ki je bila 300 kg pod mejo.

Sestavljanje sestavljanke

Kot da prvotne zahteve niso bile dovolj omejevalne, je projekt RBAT postavil še pred en izziv – vsak del sklede je moral biti dovolj ozek, da bi šel skozi vrata kmetije. Kar se na prvi pogled sliši kot nekoliko nenavadna zahteva, postane bolj jasno, če pomisliš, na kaj je bila skleda pritrjena. Baloni lahko vzletijo z določene lokacije, vendar je njihovo mesto pristanka težko nadzorovati.

Skledo je bilo treba sestaviti in razstaviti na poti © Eisa Bakos

"Ker je bil namen balon dvigniti v zrak na podeželju, je moral iti skozi vrata kmetije - tako kot večina balonov - kar pomeni, da ni smel biti širši od treh metrov,” je povedal Andy Damerum iz Urada za komercialni razvoj RBAT.

To je pomenilo, da je bilo treba konstrukcijo razdeliti na več delov, za katere je bilo potrebno dodatno okovje, ki pa je vplivalo na skupno težo. To občutljivo ravnotežje je otežilo še dejstvo, da je smel vsak del tehtati največ 150 kg.

Rezultat je bila "22-delna sestavljanka ogljikovih delov, ki ne tehtajo več kot 100 kg".

Skleda je sestavljena iz 22 različnih delov © Eisa Bakos Vsak spoj je zahteval dodatno kovinsko obdelavo, kar je povečalo težo © Eisa Bakos