2021 Laax Open: Deskarji, ki si zaslužijo tvojo pozornost

Z rodovnikom, ki sega vse do korenin športa in z najbolj naprednim snežnim parkom v Evropi, je švicarski Laax zagotovo evropska prestolnica deskanja na snegu. Zato ne preseneča, da se v Laaxu odvija tudi največje in najbolj spoštovano tekmovanje: Laax Open. Z 2021 različico, ki je predvidena za 22. in 23. januarja , je čas, da si podrobneje pogledamo, kdo prihaja in še pomembneje, kdo je kandidat za slavo v Laaxu.

Oglej si spodnji video povzetek trenutkov dogodka in se pripravi na 2021 Laax Open:

Slopestyle

Branilec naslova Sébastien Toutant se je vrnil po novo slavo © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Vrnili se bodo vsi pretekli zmagovalci od leta 2015 naprej, katere vodi legendarna ekipa 'kanadskih zračnih sil' Seb Toutant (2020), Max Parrot (2017) in Mark McMorris (2016), skupaj z Norvežanom Ståle Sandbechom (2015) in Američanom Chrisom Corningom (2019). Te veterane postavi proti mladincem v vzponu, kot sta Američana Judd Henkes in Dusty Henricksen , in edina varna stvar, ki jo lahko rečemo, je ta, da se lahko zgodi karkoli.

Z napredovanjem, ki se premika z neverjetno hitrostjo, in vsako generacijo čudežnih najstnikov, ki vsako sezono prihajajo od nikoder, je moški Slopestyle vedno najtežji - še posebej, če so v postavi pretekli zmagovalci, ki so se leta 2021 vrnili v Laax in si prizadeli dokazati, da so še vedno lahko v ospredju.

Judd Henkes je vsekakor kandidatka za zmago v Slopestylu © Joseph Roby/Red Bull Content Pool

Medtem bo ženska prireditev Slopestyle enako bogata z nadarjenimi tekmovalkami, mednje štejemo prejšnje zmagovalke, kot so Jamie Anderson , Enni Rukajärvi in lanska zmagovalka Julia Marino .

Veliko vprašanje pa je, ali bo 2021 leto, ko bo avstrijsko zlato dekle Anna Gasser v Laaxu vzela zlato? Kljub temu, da je v športu osvojila skoraj vse večje naslove in je najbolj napredna deskarka na svetu ( si že videl njen triple, kajne? ), Gasserjeva še nikoli ni zmagala na Laax Open. Sodeč po njenih najnovejših objavah na Instagramu pa vozi bolje kot kdajkoli prej, zato poglejmo, ali bo končno lahko pokazala Švici, kaj zmore.

Halfpipe

Snowboard Halfpipe je vrhunski zračni šov in Laax ima morda najboljši halfpipe na svetu. Če to združiš s hladnejšimi nočnimi razmerami, ki povečajo hitrost in amplitudo, bo sobotni veliki finale lahko nepozaben obračun.

V moškem delu dogodka bo domača množica Laaxa upanje polagala na lokalne junake: Jana Scherrerja , Pata Burgenerja in Davida Hablützela , vendar nihče ne more zanikati, da je moški, katerega je treba premagati, avstralski mojster Scotty James , ki je bil v zadnjih letih skoraj nepremagljiv.

Bi rad v Laaxu premagal Scottyja Jamesa? Potem rabiš prikazati noro vožnjo © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Kljub temu, če bo James v Laax prinesel kaj manj od svoje A-igre, mu bosta Japonec Yuto Totsuka in Jan Scherrer z veseljem odvzela najvišja mesta, tako kot na lanskem US Opnu. Ne glede na to, kdo zmaga, je to obračun, ki si ga zagotovo ne želiš zamuditi.

Količina talenta v ženskem Halfpipu je trenutno ogromna. Poleg na videz neskončne ponudbe neverjetnih športnic z Japonske in Kitajske, ki jih vodita Haruna Matsomuto in Xuetong Cai , mora biti Maddie Mastro iz ZDA grožnja za mesto na stopničkah. In potem so tukaj še govorice o morebitni vrnitvi Chloe Kim .

Če se ženske sprašujejo, kdo je oseba, katero morajo premagati, potem mora biti to zagotovo Quetelt 'Cannonball' Castellet . Po letih skorajšnje odličnosti v tem športu se je lansko sezono zanjo vse popolnoma sestavilo, saj je osvojila naslova Laax Open in X Games. Ima vse potrebno, da ponovi to tudi v letu 2021?

Ali lahko Queralt Castellet obrani svojo 2020 Laax Open halfpipe krono? © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool