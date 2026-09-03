Ljubljana MTB Vikend - enduro se bo tokrat dirkal v dvojicah

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Festival Ljubljana MTB vikend
Dirka v enduru se bo v okviru sedmega festivala Ljubljana MTB Vikend powered by Mastercard (4.-6. september) znova raztegnila čez dva dneva in dve prizorišči, velika novost pa je dirkanje v dvojicah. Tak format ni svetovna novost, je pa popestritev močne slovenske scene v enduru, zato tudi novo ime DUO SloEnduro Golovec Trails.
Enduro je v marsičem najbolj prvinska tekmovalna disciplina znotraj širokega spektra gorskega kolesarstva, v Sloveniji pa ima po zaslugi močne domače serije SloEnduro velik ugled, ki sega daleč preko meja. Ni nepomembno tudi dejstvo, da je mladinka Nežka Libnik ravnokar osvojila svetovni pokal v enduru, Vid Peršak pa se že vrsto let kosa z najboljšimi.
Ljubljanski gorskokolesarski park Golovec trails je pravi raj za uživanje na kolesu ter osrednja točka scene v širši Osrednjeslovenski regiji. Skupaj z Bike Parkom Ljubljana tvori glavnino ponudbe za gorske kolesarje v prestolnici, oba parka pa povezuje tudi festival Ljubljana MTB Vikend powered by Mastercard in letos znova trasa dirke v enduru.
“Lani smo na Golovcu organizirali pokalno dirko, letos pa je čas za nekaj novega. Vračamo se k bolj sproščenemu formatu in prvič pripravljamo enduro v dvojicah. Še vedno bo šlo na polno, ampak bo letos veliko več poudarka na sodelovanju, taktiki in dobri družbi,” pojasnuje Tadej Tekavčič, predsednik ŠD Golovec trails, in dodaja: “Pri Golovec trails je skupnost vedno na prvem mestu. Tako gradimo traile, organiziramo dogodke in razvijamo klub. Zato verjamemo, da je takšen format dobra izbira. Želimo, da na štart pride tudi kdo, ki se do zdaj še ni videl na dirki, hkrati pa bo zelo atraktivno tudi za vse, ki radi dirkajo na rezultat.”
Zanimivo bo že pri izbiri partnerjev, kategorije so namreč razdeljene glede na skupni seštevek let dvojice, zato hitrost ne bo edino merilo. To bo privedlo do zanimivih kombinacij in tudi marsikaterega presenečenja. Tekmovalci bodo lahko posamezno etapo prevozili večkrat in si tako izboljšali čas, za končno uvrstitev pa bo štel najboljši čas obeh tekmovalcev v ekipi.
Najmlajši kolesarji pa se bodo pomerili na ločeni dirki Mini Enduro, ki bo v nedeljo, 5. septembra, potekala na dveh preprostih etapah na Golovcu. Otroci rojeni med letoma 2016 in 2020 se bodo lahko tako pomerili z vrstniki in se pogumno spopadli z enostavno progo. Prijave za to dirko se zbirajo na elektronskem naslovu info@golovectrails.com.
Koristne povezave za udeležence dirke dvojic v enduru:
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Program festivala
4. 9. I Bike Park Ljubljana (Podutik)
- 17.30 Bikehanic Big Line Session (Wild Card Event)
- 18.30 Scott Continental Pumptrack Contest (PRIJAVA)
5. 9. I Bike Park Ljubljana (Podutik)
Cel dan sejem, testiranja koles, vodene delavnice in treningi za popoldanska tekmovanja.
6. 9. I Golovec trails (Rudnik)
- 10.00 Mini Enduro
- 10.00 Duo SloEnduro Golovec trails (3., 4. in 5. etapa) (PRIJAVA)