Ljubljana MTB Vikend - enduro se bo tokrat dirkal v dvojicah

“Lani smo na Golovcu organizirali pokalno dirko, letos pa je čas za nekaj novega. Vračamo se k bolj sproščenemu formatu in prvič pripravljamo enduro v dvojicah. Še vedno bo šlo na polno, ampak bo letos veliko več poudarka na sodelovanju, taktiki in dobri družbi,” pojasnuje Tadej Tekavčič, predsednik ŠD Golovec trails , in dodaja: “Pri Golovec trails je skupnost vedno na prvem mestu. Tako gradimo traile, organiziramo dogodke in razvijamo klub. Zato verjamemo, da je takšen format dobra izbira. Želimo, da na štart pride tudi kdo, ki se do zdaj še ni videl na dirki, hkrati pa bo zelo atraktivno tudi za vse, ki radi dirkajo na rezultat.”