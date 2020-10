Vse kar moraš vedeti o UCI gorskokolesarskem svetovnem pokalu v Lousi

UCI rad vsako leto priredi presenečenje ali dve glede lokacij, ki jih izbere za svetovni pokal, 29. oktobra letos pa je novo prizorišče postalo Lousã na Portugalskem.

To je druga in zadnja postaja letošnjega svetovnega pokala. Tako kot Maribor teden dni nazaj, gre tudi tukaj za dvojni krog z tekmovanjem, ki bo potekalo v petek (30. oktobra) in nedeljo (1. novembra). Kvalifikacije za prvo dirko dvojnega kroga potekajo v četrtek, v soboto pa še za drugo dirko. Spodaj si oglej razpored finalov:

Razpored

Svetovni pokal številka 3

Svetovni pokal številka 4

Kakšna je proga?

Zapuščanje štarta © Bartek Wolinski 01 / 11

Proga svetovnega pokala je dolga 2,1 km. Je hitra, vendar vsebuje super tehnične odseke. Zgornji odsek proge je odprt in teče, nato pa, ko proga začne prehajati v gostejše gozdne površine, to nadomestijo tesni zavoji in korenine. Na tej progi je tudi prehod čez most. Tekmovalci bodo morali dobro presoditi svojo vstopno hitrost v posamezne dele proge.

Oglej si progo:

Gee Atherton na ogledu proge za spust v Lousãu

Ker bosta na tej postaji potekala dva kroga dirkanja, bo proga delno spremenjena od svetovnega pokala številka 3 do svetovnega pokala številka 4. To bo zagotovilo različice in nove linije za učenje tekmovalcev. Pričakuj tudi, da se bo tudi snemanje različnih delov proge spremenilo s prve na drugo dirko.

Kje smo?

No, Lousã se nahaja v osrednji Portugalski in je približno 27 km oddaljen od enega glavnih portugalskih mest, Coimbre. Proga za spust in lousãška mreža gorskokolesarskih poti se nahajata v gorski verigi Serra da Lousã. Mesto Lousã je sicer zelo majhno, a na bližnjih pobočjih obstaja še kar nekaj majhnih vasic.

Dobrodošel v Lousi © Bartek Wolinski

Glavna atrakcija za obiskovalce je poleg pohodništva in gorskega kolesarjenja grad Castelo da Lousã, ki je bil zgrajen v 11. stoletju.

V Lousãu je veliko možnosti za gorsko kolesarjene © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Serra da Lousã je dom parka Louzan, središča gorskokolesarskih poti, od koder lahko raziščeš do 25 gorskih poti, vključno s tremi težkimi progami za spust.

Bo proga v Lousi presenečenje za DH elito?

No, to je zanimivo vprašanje. To bo za nekatere, kot je Aaron Gwin in druge kolege, ki ne bivajo v Evropi, zagotovo deviško dirkalno ozemlje. Izven sezone je to priljubljeno mesto za vožnjo profesionalcev, ki kaj preizkušajo ali pa se izogibajo domačemu slabemu vremenu.

Gwin med treningom © Bartek Wolinski

Podjetje za vzmetenje Fox redno uporablja Louso kot mesto za testiranje svojih izdelkov in nekatere ekipe za spust jim sledijo . Portugalske državne dirke redno potekajo v Lousi, tam pa je potekalo tudi evropsko prvenstvo v gorskokolesarskem spustu leta 2018. Proga svetovnega pokala bo bolj ali manj enaka tisti, ki se je že uporabljala na preteklih dogodkih.

Na koga biti pozoren na Portugalskem?

Kot smo že omenili, bo proga za mnoge tekmovalce v spustu nova, vendar se na tej ravni profesionalci zlahka učijo in prilagajajo. Kljub temu bi bilo težko, da ne bi podprli ljudi, ki so že prej tekmovali proti uri.

Myriam Nicole globoko med portugalskimi drevesi © Bartek Wolinski

Francozi so prevladovali na dirkah Portugalskega pokala v Lousi. Myriam Nicole je tam zadnje trikrat zmagala na ženski tekmi. Pri moških je Amaury Pierron zmagal v Lousãu v letih 2018 in 2019, medtem ko je njegov sočlan v ekipi Commencal Remi Thirion prevzel krono leta 2017. Ker je Pierron izstopil za letošnjo sezono, bi bil lahko še en potencialni izzivalec Danny Hart , ki je tam že dirkal na Portugalskem pokalu in vozil na lokaciji izven sezone.

Hart je vozil to lokacijo izven sezone © Bartek Wolinski

Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarjenju, ki je potekalo pred dvema letoma, aprila 2018, je moško dirko zmagal domači portugalski favorit Francisco Pardal . Razumljivo je, da Pardal redno dirka v Lousi, vendar njegovi rezultati v karieri ne kažejo, da bo imel up za najboljšo vožnjo.

Tekmovanje Leto Moški Ženske Portugalski pokal 2019 Amaury Pierron Myriam Nicole Evropsko prvenstvo 2018 Francisco Pardal Monika Hrastnik Portugalski pokal 2018 Amaury Pierron Myriam Nicole Portugalski pokal 2017 Rémi Thirion Myriam Nicole

Po dirkah v Mariboru je zdaj lažje izbrati tiste, ki morda v to postajo prinašajo neko formo. Nemogoče je odvrniti pogled od dvojnega zmagovalca Maribora Lorisa Vergierja kot potencialnega zmagovalca na Portugalskem. Loïc Bruni je za stotinke zgrešil zmago na drugi dirki v Mariboru. Zdaj se je spet osredotočil, srbelo ga bo, da bo dobil borbo proti dobremu prijatelju Vergierju.

Loïc Bruni © Bartek Woliński

Greg Minnaar je v Mariboru izgledal dobro, medtem ko moramo pozorno spremljati tudi Matta Walkerja , še en izmed boljših tekmovalcev. Tekmovalec, ki ne bo tekmoval, je Brook Macdonald . Macdonald se je po zmagoviti vrnitvi na dirke po lanski poškodbi hrbtenice vrnil na Novo Zelandijo, da bi se spočil in okreval.

Seagravejeva v napadu © Bartek Wolinski

Monika Hrastnik in nova svetovna prvakinja Camille Balanche sta v ženski eliti dirkali na omenjenem evropskem prvenstvu v gorskokolesarskem spustu v Lousãu leta 2018. Hrastnikova je na tem prvenstvu osvojila žensko krono. Ali jim bo uspelo to izkušnjo prenesti tudi na to dirko? Uveljavljena imena, kot so Nicole, Tahnée Seagrave ali Tracey Hannah , imajo vsako leto težjo konkurenco. Marine Cabirou je od zadnjih petih dirk v svetovnem pokalu zmagala štirikrat, vidno pa jo je motilo, da je na drugi mariborski dirki zasedla mesto za Nino Hoffman .

Marina Cabirou © Bartek Wolinski

Še zadnja beseda o Hannah. Dirki v Lousãu bosta njeni zadnji v svetovnem pokalu. Avstralka je napovedala, da od leta 2021 dalje ne bo več tekmovala na svetovnih pokalih. Hannah se sicer ne bo upokojila in bo še naprej tekmovala na drugih dirkah. Po osvojitvi skupnega naslova žensk leta 2019 ji ne preostane več ničesar za dokazati in želimo ji vse dobro v prihodnosti.

Kako bo videti dirka za skupni naslov svetovnega pokala v Lousãu?

Kljub temu, da sta bili v tej sezoni v svetovnem pokalu le dve postojanki, skupne naslove podeljujejo tako elitnim moškim kot ženskam. Na kvalifikacijah in v finalu v Lousi so na voljo točke, kar pomeni, da jih v tem dvojnem krogu čakajo še štirje dogodki, kjer bodo lahko osvojili točke. Bitka za naslov dodaja nekaj dodatne popestritve dirkanju na Portugalskem, saj tisti, ki so trenutno visoko na lestvici po Mariboru, vedo, da bodo morali v vseh štirih dogodkih, za doseganje točk, končati čim bolje.

Torej, kakšno je stanje s skupnim seštevkom po Mariboru? Z manjšim številom elitnih žensk, ki tekmujejo v primerjavi z moškimi, je tekma za naslov pri njih povsem blizu. Vodilna je Cabirou z 390 točkami, kar ni presenečenje, saj je na prvi dirki v Mariboru zmagala, na drugi pa je bila druga. Sledi ji Nicole z 375 točkami. Njeni kvalifikacijski nastopi in dvojni uvrstitvi na stopničke v Sloveniji so razlog, da je tako blizu Cabiroujevi. Hoffmannova je tretja, s 334 točkami.

Tvoje kandidatke za skupni ženski naslov © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Z dvema zmagama iz Maribora vodi v moškem skupnem seštevku Vergier s 450 točkami. Drugouvrščeni Matt Walker je z 317 točkami kar precej za njim. Po Walkerju pa so si tekmovalci po točkah veliko bližje.