Luka in Peter vrhunska čez vikend

na evropskih prvenstvih, tretjič za podprvaka, dvakrat (2010 in 2018) pa je postal evropski prvak.

Nastope je stopnjeval iz kroga v krog, od 9. mesta v kvalifikacijah, preko 5. v polfinalu. V finalu je naredil napako na začetku proge, kjer vrat 4 in 5 ni odpeljal idealno, a se je nato zbral in dirko zaključil tik za domačinom Jirijem Prskavecem. Skupaj z ekipnimi kolajnami je to že Petrova enajsta z evropskih prvenstev.