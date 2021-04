Šestkratni prvak se vrača na VN Portugalske z ekipo Repsol Honda

Part of this story

Marquez je na Twitterju razkril: »ZELO SEM VESEL! Včeraj sem obiskal zdravnike, ki so mi dali zeleno luč, da se vrnem na tekmovanje. Za mano je 9 napornih mescev, ki so bili polni negotovosti, vzponov in padcev. Sedaj bom lahko ponovno užival v svoji strasti. Se vidimo naslednji teden v Portimao!!«