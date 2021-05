Spoznaj prizorišča Mercedes-Benz UCI svetovnega pokala 2021

New Zealand

Part of this story

je bila v okrnjenem obsegu. Za tiste, ki ste ostali lačni akcije spustov in krosa, imamo dobro novico. Zdi se, da je leto 2021 primerno za izpeljavo tekmovalne serije svetovnega pokala, ki bo ponovno potovala po svetu. Tukaj je seznam prizorišč, kjer se bo (upajmo) vse odvilo:

Novica, da bo tekmovanje Mariboru potekalo sredi avgusta, je povzročila, da bo Albstadt v Nemčiji imel čast biti gostitelj otvoritvenega postajališča Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala 2021. To bo že osmič, da bo Albstadt gostil gorskokolesarski svetovni pokal v krosu. Proga ima dva fizično zahtevna vzpona in veliko tehničnih odsekov.

Novica, da bo tekmovanje Mariboru potekalo sredi avgusta, je povzročila, da bo Albstadt v Nemčiji imel čast biti gostitelj otvoritvenega postajališča Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala 2021. To bo že osmič, da bo Albstadt gostil gorskokolesarski svetovni pokal v krosu. Proga ima dva fizično zahtevna vzpona in veliko tehničnih odsekov.

Novica, da bo tekmovanje Mariboru potekalo sredi avgusta, je povzročila, da bo Albstadt v Nemčiji imel čast biti gostitelj otvoritvenega postajališča Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala 2021. To bo že osmič, da bo Albstadt gostil gorskokolesarski svetovni pokal v krosu. Proga ima dva fizično zahtevna vzpona in veliko tehničnih odsekov.

Nové Mesto je eno najboljših krajev za gorskokolesarske kros dirke na planetu. Proga, ki se nahaja med češkima mestoma Praga in Brno, ima veliko kratkih živahnih vzponov in hitrih tehničnih spustov, zaradi katerih je priljubljena tako med tekmovalci, kot tudi med gledalci.

Nové Mesto je eno najboljših krajev za gorskokolesarske kros dirke na planetu. Proga, ki se nahaja med češkima mestoma Praga in Brno, ima veliko kratkih živahnih vzponov in hitrih tehničnih spustov, zaradi katerih je priljubljena tako med tekmovalci, kot tudi med gledalci.

Nové Mesto je eno najboljših krajev za gorskokolesarske kros dirke na planetu. Proga, ki se nahaja med češkima mestoma Praga in Brno, ima veliko kratkih živahnih vzponov in hitrih tehničnih spustov, zaradi katerih je priljubljena tako med tekmovalci, kot tudi med gledalci.

Leogang je imel leta 2020 leto dopusta iz kroga svetovnega pokala, vendar je bil namesto tega prizorišče gorskokolesarskega svetovnega prvenstva. Tekmovalcem v spustu je proga dobro znana, za tekmovalce v krosu pa je Leogang dokaj nova postaja. Ko je UCI premaknil svetovno prvenstvo v krosu iz Albstadta v Leogang, ker ga nemško mesto ni moglo prirediti, kot je bilo predvideno, so na avstrijskem prizorišču ustvarili tudi svežo progo za spust. Letos upajmo na sončno vreme, po tem, ko se je svetovno prvenstvo leta 2020 zaradi močnega dežja spremenilo v močvirnato "fešto".

Leogang je imel leta 2020 leto dopusta iz kroga svetovnega pokala, vendar je bil namesto tega prizorišče gorskokolesarskega svetovnega prvenstva. Tekmovalcem v spustu je proga dobro znana, za tekmovalce v krosu pa je Leogang dokaj nova postaja. Ko je UCI premaknil svetovno prvenstvo v krosu iz Albstadta v Leogang, ker ga nemško mesto ni moglo prirediti, kot je bilo predvideno, so na avstrijskem prizorišču ustvarili tudi svežo progo za spust. Letos upajmo na sončno vreme, po tem, ko se je svetovno prvenstvo leta 2020 zaradi močnega dežja spremenilo v močvirnato "fešto".

Leogang je imel leta 2020 leto dopusta iz kroga svetovnega pokala, vendar je bil namesto tega prizorišče gorskokolesarskega svetovnega prvenstva. Tekmovalcem v spustu je proga dobro znana, za tekmovalce v krosu pa je Leogang dokaj nova postaja. Ko je UCI premaknil svetovno prvenstvo v krosu iz Albstadta v Leogang, ker ga nemško mesto ni moglo prirediti, kot je bilo predvideno, so na avstrijskem prizorišču ustvarili tudi svežo progo za spust. Letos upajmo na sončno vreme, po tem, ko se je svetovno prvenstvo leta 2020 zaradi močnega dežja spremenilo v močvirnato "fešto".

2. – 4. julij: (DH/XCO/XCC) Les Gets, Francija