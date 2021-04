Sem Tomaž pisec, poročevalec in raziskovalec, tudi avtor številnih zgodb na Red Bullovih spletnih straneh. Moje področje so športi na prostem in ljudje, ki se ukvarjajo z njimi. Sem tudi gorskokolesarski vodnik. Z mano se lahko zapelješ po trejlih v Sloveniji, Italiji, Franciji, Avstriji, na Hrvaškem… V privatnem življenju sem oče dveh mladičev, nekdaj soliden plezalec, pa windsurfer in ljubitelj vsega surfaškega, pozimi frirajd in turni smučar. Sem velik ljubitelj življenja v naravi, pa potovanj z vani in kamperji. Prvi kombi sem predelal v bivalnik in se z njim vozil po Evropi že pred več kot 20 leti. Šele veliko kasneje si je nekdo izmislil hešteg #vanlife ;)

Misija Evropa 2021: sredi marca na obali Sicilije... © Daša Novak

Naslednjih nekaj mesecev sem na misiji

S celotno bando iz istega gospodinjstva smo se preselili v kamper. Ideja je zorela že nekaj časa, potem pa smo jo združili še z novim službenim projektom, pravzaprav dvojnim: Poiskati in začrtati nove MTB ture za naslednjo vodniško sezono in obiskati še druge zanimive “zunajšportne” lokacije po Evropi ter vse skupaj predstaviti v zgodbah na teh straneh. Gorsko kolesarjenje, vse sorte surfanja, plezanje in še kaj je na spisku projekta #misijavropa21 . Vse povezuje potovanje in življenje v kamperju. Roadtrip, kot se spodobi, začinjen še z zelo posebnimi izzivi, ki jih prinaša leto 2021. A kjer je volja, nekaj pameti in konec koncev tudi služba, tam je tudi moč.

Med preverjanjem novih tur na nepozabnih lokacijah © Tomaž Košir / samosprožilec

Naj omenim, da sem eden tistih, ki jim van ali avtodom nikoli ni bil sam sebi namen, pač pa že dobrih dvajset let najboljša izbira za premikanje, prenočevanje in življenje na surf, plezalskih, kolesarskih in drugih aktivnih tripih. Razmerje med udobjem in stikom z naravo, lokacijo in priljubljenim početjem je s kamperjem po moje idealno, celotna izkušnja pa vrhunska.

Pred sedmimi leti, s predelanim VW T3 nekje na Danskem © Tomaž Košir

Moj prvi kombi je bil legendarni VW T3 , v mini kamper sem ga predelal sam. Tudi drugi je bil iste znamke in modela, prav tako samogradnja, le nekaj let mlajši, a bolj terenski, višji in s pogonom na 4 kolesa. Z obema sem naredil na tisoče kilometrov po Evropi. Od Sredozemlja do Atlantika in Severnega morja. Kasneje je prišel na vrsto malo večji van , že v kategoriji samooskrbnih avtodomov, za njim pa še malo večji križanec , s katerim smo na poti sedaj. Več o moji tridesetletni izkušnji, od spanja v spalki in na armafleksu pod osapsko steno do potovanj z vani in avtodomi, bom opisal v ločeni zgodbi...

Na spotih, ki jih na surf, windsurf in kajt zemljevidih ni... © Tomaž Košir

Čudni časi, v katerih živimo ta trenutek, so za začrtani projekt pravzaprav idealni. Ni turistične gneče, ni gneče na poteh, v vodi, v stenah. Praviloma ni težav s prenočevanjem in parkiranjem, ceste so dokaj prazne, lokalni poznavalci pa imajo vedno čas za kak pogovor. Na ustrezni razdalji seveda. Ker sta tako vodniški kot novinarski del projekta moja služba, je vse tudi v skladu z aktualnimi pravili glede gibanja. So pa tudi minusi, recimo pomanjkanje pristnega vzdušja, manj možnosti za spoznavanje z lokalno kulinariko, običaji, enostavno manj družbe na terenu. Prilagajanje je torej nujno, a po več kot mesecu dni na poti lahko rečem, da bo šlo bolje od pričakovanj.

Če ti gneča ne diši, je izven sezone vedno najboljši čas za akcijo. © Tomaž Košir

Na pot smo se sredi marca odpravili z okvirnim načrtom, ki ga bomo glede na aktualne razmere prilagajali sproti. Pravzaprav smo cincali do zadnjega trenutka. Bi začeli z Grčijo ali Italijo. Pravila in pogoji so se ravno takrat spreminjali iz dneva v dan. Na slabše. Potem smo končno vzeli pamet v roke in se odrekli logistični kolobociji, ki bi nas čakala na poti do Peloponeza . Začeli smo raje v Italiji , pravzaprav na največjem sredozemskem otoku – Siciliji .

Do tja smo se zapeljali po neverjetno praznih avtocestah in ujeli predzadnji trajekt z enostavnejšim režimom za izkrcanje na otok. Nič dodatnih testov, nič izolacije, samo zbegani pogledi policistov, ki se jim ni dalo niti vprašati, kdo smo in kam gremo. Do trenutka, ko to pišem, je ostalo pri tem, enako pa povedo tudi številni avtodomarji, ki jih srečujemo. Prihajajo iz Nemčije, Švice, Francije, Češke, pa seveda, Italije. Od tu se bomo odpravili po škornju navzgor, nato na zahod ter naprej v smeri urinega kazalca. Obale in tudi Alpe. A najprej bo na vrsti nekaj zapisov s Sicilije…

Razgibana obala Sicilije, največjega otoka v Sredozemlju... © Tomaž Košir

Da ne bi bil v dvomih, kje začeti, je poskrbel kar vulkan Etna . Pripravil nam je posebno dobrodošlico. Stara dama s Sicilije, ki je še vedno zasnežena in se dviga preko 3.300 metrov visoko je aktivna že od začetka leta. Dejanska višina se spreminja z izbruhi. “Kar dobro razburjena je letos,” je navrgel prijazni domačin Sergio, ko smo odkrivali njene “čare” na vzhodni obali otoka. O tem in kolesarjenju pod vulkanom bom v kratrkem pisal v prvi zgodbi s tega tripa… Ostani priklopljen/-a in ne zamudi nobene epizode! :)

Sredi marca. Pogled na zasneženo in aktivno Etno © Daša Novak