Ne, spot ni vrhunski, je pa odličen. Zaradi malce preveč refulov ga kajterji ne marajo, se pa takoj po močnejšem vetru naredi tudi lep val za jahanje. S supom ali pedlerco. Skratka, ni na surf zemljevidih, a če si blizu, piha ali je val in imaš opremo, ne odlašaj. Lokalci so super. Nekateri pridejo že polno opremljeni, v neoprenu, s sestavljenim jadrom in pripeto desko, kar po pločniku s središlča mesta. Na koncu pa obratno. Pred vhodom v stanovanje se na pločniku še stuširajo, da s sebe sperejo mivko in spet izginejo za zaveso... Ciao!