MTB enduro finale v Finalu

Tudi tekmovalna sezona kolesarske svetovne enduro serije je letos kratka, le tri tekme bodo, a glede na situacijo po svetu, bolje to kot nič. Ligurska obala bo gostila kar dve od teh, na dveh sosednjih lokacijah. Druga dirka sezone, v Pietra Ligure , je že mimo, zgodila se je pretekli vikend. Gre za kraj, ki leži le nekaj kilometrov zahodno od slovitega Finala, v preteklih letih pa so tudi tam, po zgledu sosedov, veliko vložili v razvoj gorskokolesarske ponudbe. Danes tako številni kolesarji, ki uživajo na razvejani mreži naravnih trejlov na južnih obronkih Ligurskih Alp, za bazo vzamejo kar to mesto. Letos so dirko serije EWS gostili prvič. Celo dve, poleg običajne, tudi e-EWS .

