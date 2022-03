MTB svetovni pokal 2022 se začne... zdaj!

Odštevanje do težko pričakovane sezone Mercedes-Benz UCI gorsko kolesarskega svetovnega pokala se že končuje. Ta konec tedna bo francoski Lurd gostil najboljše spustaše na svetu, med njimi tudi skupna zmagovalca sezone 2021 Francoza Loïca Brunija (na naslovni fotografiji) in Avstrijko Valentino Höll. Čaka nas vrhunski spektakel, spet tudi na račun gledalcev. Pričakujejo jih več kot 20.000.

Myriam Nicole: “Lurd je le 4 ure vožnje od mojega doma. Družina, prijatelji in sponzorji, vsi bodo na tekmi. To pomeni še večji pritisk. Moj prvi cilj je, da sezono izpeljem v celoti. Preveč jih nisem končala zaradi poškodb. In ta cilj ni lahko uresničljiv, ko se ukvarjaš z ekstremnim športom.”

Lurd je lokacija s precej nepredvidljivimi razmerami na progi. Zadnjič se je tam svetovni pokal ustavil pred petimi leti, ko je svojo prvo in edino UCI zmago zabeležil Francoz Alexandre Fayolle. Bo Loïc Bruni nadaljeval serijo francoskih zmag in prvič slavil na domačih tleh? Tega je definitivno sposoben.

