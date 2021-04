5 preprostih načinov za izboljšanje tehnike vožnje z gorskim kolesom

Part of this story Gee Atherton United Kingdom Poglej profil

Odhod na gorsko kolo v divjino naj bi privabil nasmeh na obraz in ni veliko boljših delov kot odsek borove, s soncem obsijane proge. Toda ali si vedel, da je zabavo mogoče še povečati?

Odgovor je z izboljšanjem tehnike vožnje z gorskim kolesom. V nasprotju s številnimi drugimi športi se gorski kolesarji pogosto ne ukvarjajo s trenerji in treningi, zato se sčasoma lahko razvijejo slabe tehnike in slabe navade, zaradi katerih se iste težave ponovijo.

Nikoli ni prepozno, da se poglobimo v osnove in zagotovo si prepričan, da se mnogi najboljši na svetu nenehno ocenjujejo glede teh temeljnih tehnik – celo profesionalci, kot sta Gee Atherton in Greg Minnaar, ki jima še naprej svetujem. Z obvladovanjem osrednjih komponent vožnje lahko povečaš hitrost in začutiš tisti trenutek, ko se začnejo zavoji povezovati in hitrost izstopa iz odsekov začne nenadoma naraščati. S popravilom položaja na kolesu, zavijanja, vzpenjanja, zaviranja in spuščanja boš lahko odseke vozil hitreje ter z več nadzora ter doslednosti.

Slaba tehnika in slabe navade se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo, da se iste težave ponovijo Alan Milway

1. Položaj telesa

Položaj pripravljenosti - pete in zapestja navzdol, glava navzgor in naprej © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ko se sklicujemo na položaj telesa na kolesu, natančno pogledamo položaj, v katerem si, ko vstopiš v tehnični odsek – ne med pedaliranjem po ravni požarni cesti ali položnem vzponu. Ko vstopiš v odsek za spust ali v vrsto zavojev, je ključnega pomena, da si v položaju, ki ti omogoča varno in dosledno krmiljenje kolesa in sam flow. Treba je poudariti nekaj ključnih točk.

Zapestja morajo biti rahlo zavita nazaj in navzdol © Alec Dudley

Glava je navzgor, pogled je usmerjen daleč po poti. Morda se ti zdi, da gledaš naprej, vendar ljudje pogosto gledajo tik pred svoje sprednje kolo.

Stojiš v položaju, ki lahko ostane nespremenjen in vzdržen skozi bolj grob teren – nekateri temu pravijo položaj pripravljenosti ali napada. Roke so rahlo upognjene, noge rahlo pokrčene, trup pa pokonci.

Spuščene pete omogočajo prenos sil navzdol in skozi kolo © Alec Dudley

Zapestja so navzdol – rahlo zavita nazaj. Kolesarji se bodo pogosto osredotočili na držanje komolcev, vendar lahko to zavije zapestja naprej. Čeprav ta položaj dobro oprijema balanco, zmanjšuje zmožnost potiskanja sile skozi balanco na tla. Zavij zapestja navzdol, vendar ne zavij komolcev nazaj.

Pete so spuščene malo nazaj. To ti omogoča, da preneseš sile navzdol, skozi kolo na tla in ohraniš ta rahel upogib v kolenu ter ne čepiš. Da bi to dosegel, boš morda moral premakniti položaj noge na pedalu in med vožnjo po ravnih tleh začutil ta položaj pete navzdol, ne da bi blokiral kolena, da vidiš, kako se razlikuje.

2. Zavijanje

Z vadbo povezovanja zavojev se bo izstopna hitrost povečala © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Kot gre rek, "skoki so za predstavo, zavoji pa za izkušnje". Splošno sprejeto je, da bo sposobnost dobrega zavoja v zelo kratkem času naredila vse razlike in pridobila sekunde pri zasledovanju kolesarjev. Obstaja nekaj ključnih elementov za izboljšanje zavojev, zlasti na terenu:

Ko se lotevamo zavojev naj noge naj ostanejo vzporedno © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Hitrost nastavi pred zavojem. Zaviranje mora biti izvedeno, preden zaviješ v zavoj, in ne v zavoju. Nastavi hitrost in nato pusti zavore pri miru.

Pogledati moraš skozi zavoj in s telesom commitat zavoj – glava, ramena in boki morajo slediti liniji zavoja. Pregled fotografij ali videoposnetkov bo pokazal pogoste napake, na primer, ali se ramena obračajo, boki pa ne, kar premakne tvojo težo in te široko pošlje v zavoj.

Na ravnih zavojih naj bo zunanja noga navzdol © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Položaj pedal se razlikuje glede na zavoj, zato ne spusti samodejno zunanjega pedala. Večina gorskokolesarskih zavojev ima nekakšno bando, v teh primerih pa je postavitev pedal vodoravno koristno in uravnoteženo. Šele ko zavoj nima velike opore ali pa je off camber, boš moral spustiti zunanje pedalo. Številni kolesarji, ki prihajajo iz cestnega kolesarjenja, bodo pred zavojem spustili zunanjo nogo, zato poskusi spremeniti to navado.

3. Vzpenjanje

Prilagodi položaj sedenja in pri tehničnih vzponih glej malo naprej © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Kar gre navzdol, mora iti tudi navzgor ... Navdušenje nad vožnjo navzdol si prislužiš z vzponi. Čeprav požarne ceste omogočajo lahke vzpone, so strmejše, tesnejše in bolj vijugaste poti navzgor veliko bolj koristne in neposredne. Vendar bodi opozorjen; pogosto te lahko ujamejo in spravijo iz ravnotežja zaradi pomanjkanja oprijema, vrtenja zadnjega kolesa ali kakšne zanke. Pri vzpenjanju upoštevaj te točke:

Nadzor je ime igre, ko postane strmo, ko mnogi kolesarji hitijo in napadajo vzpon, zaradi katerega se zadnje kolo zavrti na korenini ali pa dvigne Alan Milway

Upoštevaj višino sedeža. Pri strmih vzponih ti bo rahlo znižanje višine pomagalo ostati bolj osredotočen na kolo in ustaviti dvigovanje sprednjega kolesa ter ohraniti ravnotežje in oprijem. Dropper posti potrebujejo le majhen pritisk na ročico, da se lahko spustijo.

Dvigni glavo. Pogled skozi teren ti bo pomagal pri premagovanju korenin, zavojev in netrdnih tal.

Zgodaj nastavi prestavo in ostani sedeč, razen če je zelo strmo, ali če na hitro potrebuješ hitrost. Gladko, enakomerno vrtenje pedal je tisto, kar potrebuješ, da ohraniš oprijem v hrib. Samo poglej motociklistične trail voznike – ohranijo oprijem na zadnjem kolesu in se gladko vzpenjajo, v nasprotju z vrtenjem zadnjega kolesa. Sliši se očitno, toda nadzor je ime igre, ko postane strmo, ko mnogi kolesarji hitijo in napadajo vzpon, zaradi katerega se zadnje kolo zavrti na korenini ali pa dvigne.

4. Zaviranje

Med vožnjo drži zavorne ročice in uporabljaj obe zavori © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Nastavitev hitrosti je tukaj ključni rezultat, zato je izbira najboljših mest za zaviranje sama po sebi spretnost. Na zavorah ne bodi pretrd in sunkovit, saj to poruši ravnotežje kolesa in bo težo poslalo naprej in stisnilo vzmetenje. Najboljša tehnika je zaviranje pred začetkom tehničnega dela ali zavoja:

Ne pozabi gladko zavirati pred in ne med tehničnimi deli © Alec Dudley

Ne boj se sprednje zavore in za upočasnitev kolesa uporabi obe – na spustu je sprednja zavora ključna za upočasnitev brez drsenja.

Na kolesu ohrani položaj "pripravljenosti" – če ostaneš v sredini s spuščenimi petami in glavo navzgor, boš zagotovil dosledno zaviranje. Vrnitev teže nazaj, da se upočasni (kot se včasih uči na cesti), bo pri gorskem kolesarjenju pogosto pomenilo izgubo oprijema na sprednjem kolesu.

Pomembno je vedeti, tudi kdaj ne zavirati! V sredinskem zavoju te bo poslalo na zunanjo stran zavoja, čez korenine pnevmatike pogosto zdrsnejo, in če se pelješ po skalnatem ali tehničnem odseku, lahko sprednje kolo pade med skale ali korenine in ti odpelje ravnotežje.

5. Spuščanje

Pri iskanju popolne linije gre le za potrpljenje in prakso © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Verjetno je to tisti del gorskega kolesarjenja, pri katerem smo najbolj navdušeni, odseki za spust nekaterim povzročijo veliko stresa, če so tehnični ali strmi. To je pogosto zato, ker izgubijo položaj na kolesu. Ko postane strmo, lahko reagiraš tako, da svojo težo postaviš za zadnje kolo, zaradi česar sprednje kolo izgubi oprijem, zato več zaviraš, zaradi česar sprednje kolo bolj drsi in tako povečaš svoj strah na strmih odsekih. To je enostavno popraviti:

Med spustom ne zaviraj ostro, saj lahko to povzroči neuravnoteženost kolesa, zdrs ali pa oteži sam odsek Alan Milway

Ostani visok na kolesu (razen če je strm drop), saj bo to tudi pri zaviranju ohranilo oprijem na sprednjem kolesu.

Pogled imej usmerjen proti koncu odseka in tam, kjer se izravna, kot veš, tu lahko najdeš več oprijema in upočasniš na izstopu.

Ostani gladek na zavorah in poskusi nastaviti hitrost že pred odsekom za spust. Med spustom ne zaviraj ostro, saj lahko to privede do neuravnoteženosti kolesa, zdrsa ali pa lahko celo oteži sam odsek.

Če želiš povečati svojo samozavest, ni sramota začeti z majhnimi in graditi do večjih, bolj strmih spustov.