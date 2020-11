Ples naj prihaja iz srca

Zame so street dance vsi plesni stili, ki so prišli z ulic, najbolj je bil viden hip hop. Prišel je z Amerike, kjer so se ljudje uprli državi, kot na primer razni reperji, ki so izpostavili, kaj vse je narobe. To je bil samo en način izražanja. Drugi način izražanja je bil ples. Nastalo je zelo veliko drugih plesnih stilov, kot so popping, locking, breaking, ... razvili so se, ker so se ljudje hoteli izražati na različno glasbo in rodili so se števili street dance stili. Kot plesalec bi nekako moral poznati vsaj zgodovino tega ali pa saj osnove street plesov. Ampak v primarni fazi bi rekel, da je to način izražanja na glasbo, saj je pri nas plesalcih najbolj važna glasba, šele potem ples. Brez glasbe ni plesa, brez plesa ni takšnega izražanja.

Fino je, ker se je odvijalo na Hrvaškem, kjer je bilo mnogo znanih obrazov s celega Balkana. To je dobro tudi zaradi battla, ker si imel exchange s plesalci drugega stila. Kot hip hop ali house plesalec, boš ponavadi izzivov nekoga iz istega plesnega stila, tukaj pa nisi vedel, kaj te čaka, in padel si v zanimiv »show me what you got« koncept.

, Izkušnja je bila super in to šteje. No, tudi zmagati fino haha. Lepo je bili videti vse te kolege in plesalce z Balkana, da smo ga mal pojamal in potem šli še skupaj na after. Overall je bilo full nice.