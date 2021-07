Adrenalin zagotovljen: to so najboljše kolesarske videoigre

Part of this story

Že Freddie Mercury (Queen) je v letu 1978 opeval vsestranskost kolesa in ljubezen do športa se do danes ni nič zmanjšala (prej povečala!). Zbrali smo 5 naslovov, ki te bodo spravili v kolesarsko voljo, tudi ko ne boš sedel na dvokolesnem prijatelju.

Že Freddie Mercury (Queen) je v letu 1978 opeval vsestranskost kolesa in ljubezen do športa se do danes ni nič zmanjšala (prej povečala!). Zbrali smo 5 naslovov, ki te bodo spravili v kolesarsko voljo, tudi ko ne boš sedel na dvokolesnem prijatelju.

Že Freddie Mercury (Queen) je v letu 1978 opeval vsestranskost kolesa in ljubezen do športa se do danes ni nič zmanjšala (prej povečala!). Zbrali smo 5 naslovov, ki te bodo spravili v kolesarsko voljo, tudi ko ne boš sedel na dvokolesnem prijatelju.

, in občuti elemente Roguelike iger. Na poti do cilja se boš spustil po naključno generirani progi, na kateri imaš proste roke, da pokažeš svoje sposobnosti (no, to se pričakuje, če želiš dobro uvrstitev). Vsak poizkus bo deležen nove proge, poti pa je mnogo: želiš iti malo naokoli ali izbrati linijo, ki te vodi neposredno do cilja? Izbira je tvoja.

, so prevzeli mentorsko vlogo in ti bodo pomagali pri doseganju odlični rezultatov.

MTB legedne, kot so Aaaron Gwiin , Tahnee Seagrave in Thomas Genon , so prevzeli mentorsko vlogo in ti bodo pomagali pri doseganju odlični rezultatov.

MTB legedne, kot so Aaaron Gwiin , Tahnee Seagrave in Thomas Genon , so prevzeli mentorsko vlogo in ti bodo pomagali pri doseganju odlični rezultatov.