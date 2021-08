Čas je za dozo motocross zabave

Ryan Dungey: Homegrown

Ryan Dungey je v motociklističnem svetu dosegel vse. Štirikrat je osvojil naslov prvaka AMA Supercross in trikrat naslov prvaka AMA Motocross. Prav tako je trikrat kot član ekipe ZDA osvojil naslov prvakov Motocross of Nations (MXoN). Kljub vsem uspehom je Dungey znan kot eden najbolj prijaznih in skromnih riderjev. V spodnjem video posnetku se lahko naužiješ Dungeyeve vožnje na po meri izdelani progi na koruznih poljih.

Homegrown

Tyler Bereman in Red Bull Imagination

V naslednji tridelni seriji, si lahko ogledaš nastanek spektakularne motocross proge. Zvezdnik freeridinga in FMX-a, Tyler Bereman , se odpravi v Kansas, kjer skupaj z Jason Bakerjem, profesionalcem v postavljanju prog, postavi svojo najboljšo FMX progo.

S to sprektakularno progo se bodo spopadli znani obrazi kot so Cole Seeley , Colby Raha, Ryan Sipes , Vicki Golden, Tom Parsons in Josh Hansen.

The session

MXoN: boj med ZDA in ostalim svetom

Ekipa ZDA velja za najuspešnejšo ekipo v zgodovini tekmovanja MXoN, a se po desetletju brez osvojene zmage pojavlja vprašanje, če je temu še vedno tako. Ekipi, ki bi to lahko spremenili sta francoska ekipa, ki želi osvojiti že svoj peti zaporedni naslov prvaka in močna nizozemska ekipa s svetovnim prvakom Jeffrey Herlingsem na čelu. Gre za spopad med najboljšimi riderji na svetu, kot so Tony Cairoli , Eli Tomac, Kenny Roczen in drugi.

Europäer gegen Amerikaner

Race around the MX World

Skočite v svet MXGP-ja z Jeffreyjem Herlingsom, Tonyjem Cairoliem , Jorgejem Prado in drugimi, ki tekmujejo, da bi ohranili KTM kot najvišjo stopnjo FIM svetovnega prvenstva v motokrosu. MX World te bo popeljal na izlet okoli sveta in v središče mednarodnih dirk ter v zakulisje Red Bull KTM Factory Racing ekipe pri njihovih pripravah na sezono.

Streben nach dem Sieg

Moto Spy: vse o supercross dogajanju

Red Bull Moto Spy ponuja odličen vpogled v prvenstvo AMA Supercross. Moto Spy združuje ključne trenutke iz supercross sveta in mnenja strokovnjakov. Hkrati pa spremlja najboljše supercross riderje na tekmovanjih, treningih in doma.

Große Persönlichkeiten sind große Fahrer

Aaron Colton je "kul" stranka

Če te zanima, kako poteka izdelava po meri narejenega dirkalnega kolesa, je Aaron Colton , ulični motoristični kaskader, pravi naslov za to. V prvi epizodi, Aaron tekmuje s časom, da razstavi in obnovi starinsko Hondo CR125 ter jo preoblikuje v tekmovalno kolo za dirko na Red Bull Day in the Dirt na dirkališču Glen Helen.

Wie man ein Zweitakt-Traum-Bike baut

Toby Price proti Jack Millerju

Oglej si dirko med Tobyjem Pricem , dvakratnim zmagovalcem Dakar Rally -ja, in Jackom Millerjem , zvezdo MotoGP-ja, po podeželskem Quuenslandu. Tukaj zagotovo ne smeš izpustiti konca dirke, saj poraženca čaka zanimiva kazen.

Toby Price proti Jacku Milleru

Top 5 trenutkov iz Red Bull Straight Rhythm 2019

Ni še konec moto vsebine. Skupaj smo zbrali 5 najboljših trenutkov iz Red Bull Straight Rhythma iz leta 2019. Ken Roczen, Cooper Webb in Josh Hansen bodo prikazali pravi motociklistični show. Še posebej pa bodi pozoren na nastop Travisa Pastrano .

Top 5 Red Bull Straight Rhythm 2019 trenutkov

Ryan Sipes – the renaissance man of moto

Ryan Sipes slavi kot najbolj vsestranski rider na svetu. Je cenjen motocross in supercross profesionalec. Prav tako se je preizkusil v FMX-u in postal prvi Američan, ki je osvojil slavni ISDE. V spodnjem videoposnetku lahko spremljaš Ryana, kako preizkuša svoje sposobnosti na različnih terenskih dirkah, vključno z Red Bull Erzbergrodeo in Red Bull Straight Rhythm . V enem tekmovalnem tednu se udeleži več dirk, kot so AMA Supercross, Grand National Cross-Country in Flat Track.

Daytona Bike Week