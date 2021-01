Neskončna zgodba: o najdaljši umetni plezalni smeri v zgodovini

, zahtevajo pa nekaj dodatnega plezalskega znanja. Za njih je značilno to, da se jih pleza raztežaj za raztežajem. Na koncu raztežaja se plezalec ne spusti nazaj na tla, kot pri enoraztežajni smeri, pač pa varuje soplezalca, da pripleza do njega in od tam nadaljujeta v naslednjo dolžino, do naslednjega varovališča. Najpogosteje se v vodstvu izmenjujeta.

Dejstva o smeri:

dimnik termoelektrarne v Trbovljah. Najvišji dimnik v Evropi, sedmi na svetu, najvišja zgradba v Sloveniji. Zgrajen v letih od 1974 do 1976, od leta 2014, po zaprtju premogovnega bloka elektrarne, pa ni več v uporabi. Ob vznožju ima premer 27,5 metrov, na vrhu pa malo manj kot 8. Zasnovan je potresno varno in bi moral zdržati potres do 10 stopnje po Mercallijevi lestvici.

