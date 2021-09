so pred nami. V bistvu je to kar žalostno pisati, saj je za nami zanimiva sezona, smo pa lahko tudi veseli, da je bila izpeljana skoraj v celoti. V ZDA se lahkoseveda nadejamo tudi super dirkanja..

Spustaška proga je dolga 2.1 km in je mešanica hitrosti in tehnike. Spusti se za 474 višinske metre. V prvem delu moraš nabrati brzino. Hitri zavoji na odprtem in veliki skoki so pri tem v pomoč, potem pa se proga potopi v gozd. Tam prevladujejo skalni tehnični deli, ki jih kar ni konca. V zaključku sledijo novi skoki, ki hitrost spet dvignejo v rdečo...