Vse, kar moraš vedeti o svetovnem pokalu v Vallnordu

Kakšen je urnik in kje lahko spremljam dirke?

Kros dirke se bodo odvile na 3,8 km dolgi progi, ki je postavljena na območju okoli smučarske postaje Pal-Arinsal na visoki nadmorski višini. Tisti kolesarji, ki redno trenirajo na visoki nadmorski višini, bodo zagotovo imeli izrazito prednost. Sama proga je mešanica strmih, skalnatih in udarnih vzponov ter nepredvidljivih spustov. Vzpon Big Wall, ki je del kros proge, je eden najdaljših vzponov v svetovnem pokalu.

Oglej si kros progu v Vallnordu v Andori ter izvedi nekaj zanimivih dejstev in številk o sami progi.

Zdi se, da visoka nadmorska višina Vallnorda ustreza švicarski legendi Ninu Schurterju, ki je tukaj zmagal leta 2019 ter prav tako leta 2013 in 2017. Schurter se prav tako lahko pohvali z zmago na svetovnem prvenstvu v Vallnordu iz leta 2015. Pri ženskah pa je leta 2019 slavila Anne Terpstra, ki je osvojila svoj edini svetovni pokal do zdaj.

Downhill in kros kolesarji niso imeli veliko časa za počitek, saj so se takoj po dirki v Lenzerheideu prejšnji teden morali začeti pripravljati za dirko v Vallnordu.

