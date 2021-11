Nejc Ferjan: Deskarske objekte je zamenjal za Red Bull Illume

Nejc je najprej sicer treniral tek na smučeh, ampak potem je ugotovil, da je tisto eno samo trpljenje. Deskanje je bilo nekaj povsem drugega, zabavnega in novega. Najprej je snowboard gnal s hriba za hišo, kadar ni imel tekaškega treninga ali tekme, šele čez kar nekaj časa so prišli na vrsto pravi snowboard parki. Pravzaprav šele potem, ko je tekaške dilce končno vrgel v kot. Prvi je bil menda Vogel.

Nejc Ferjan © Osebni Arhiv

Da je talent je pokazal, ko je postal državni prvak v disciplini slopestyle, pa potem mojster za rejle, nekakšen specialist, ki je na takšnih in drugačnih robovih, ograjah in podobnih objektih najbolj užival. Klasična FIS tekmovanja mu niso tako zelo dišala, kot bolj na izi sešni, vedno bolj pa ga je zanimalo tudi snemanje. Bolj kot zmagovalci svetovnih pokalov so ga namreč navduševali proji, ki so imeli v velikih deskarskih produkcijah hude “parte”…

Potem pa je Nejc snežno desko postavil na stran in prijel v roke fotoaparat. Tudi tu kaže, da je talent. Ne samo, da je postal najboljši fotograf v Gorjah, ta trenutek se s svojima fotografijama poteguje za zmagovalca v kategoriji Kreativen in s tem za mesto finalista na natečaju Red Bull Illume … To pa ni kar tako! Gre za najmočnejši akcijsko športni in avanturistični foto natečaj na svetu, kjer je že uvrstitev v polfinale vrhunski uspeh. Ferija smo pocukali za rokav in mu zastavili nekaj vprašanj. Se mora navaditi, če pride v finale, bo moral dati še veliko intervjujev ;)

Luka Bizjak skozi Nejčev objektiv © Nejc Ferjan

Nejc, fotografirati si začel po koncu tvoje deskarske kariere, kajne? Te prej to ni zanimalo, ali je bila želja vedno prisotna, le časa za to ni bilo?

Fotografija me obdaja že celo življenje, saj sta oče in sestra ljubiteljska fotografa. Zanimanje pa je prišlo proti koncu deskarske kariere. Velikokrat sem si sposodil fotoaparat od sestre ali pa očeta, ga s sabo nesel na deskanje in poskušal narediti kakšno fotografijo, vendar je bil takrat fokus še vedno bolj na deskanju. Po koncu kariere pa sem temu mediju posvetil več časa, ker mi je prinesel isto zadovoljstvo kot prej deskanje.

Jezdec: Bine Žalohar, v objektivu Nejca Ferjana © Nejc Ferjan

Koliko časa si deskal in kaj so tvoji največji uspehi? Tekmovalno in netekmovalno…

Z deskanjem sem se prvič spoznal pri 12-ih letih. Na pobočju za hišo smo gradili vse mogoče objekte iz snega, saj denarja za smučarske vozovnice ni bilo. Pri 18-19-ih letih sem na Voglu zmagal na državnem prvenstvu v Slope style-u, nekaj dni kasneje pa so me kontaktirali iz podjetja Elan, če me zanima sodelovanje z njimi. Elan je tako postal moj prvi sponzor, kar je pomenilo tudi odskočno desko za mojo kariero. Imel sem še par dobrih uvrstitev na evropskih pokalih, ampak me je pot zanesla v druge veje deskanja, na tekmovanj v mestih, t.i."jibbanje" in snemanje deskarskih filmov. Tekom kariere sem pridobil še par sponzorjev, ki so pomagali, da sem prepotoval velik del Evrope, spoznal veliko novih ljudi in ob tem maksimalno užival.

Nejc v svojem deskarskem elementu © Peter Fettich

In zakaj si nehal deskati, oz. se s snowboardingom resno ukvarjati?

Z deskanjem sem nehal pri 27 letih. Velik razlog je bil ta, da je takrat celotna industrija malo zamrla. Posledično so zaradi finančne situacije prekinili pogodbe, Elan kot eden izmed mojih glavnih sponzorjev, je celo zaprl deskarsko divizijo. Po vseh teh letih se je nabralo tudi nekaj poškodb, ki so vplivale na moje fizično in psihično zdravje.

Zakaj fotografija?

Predvsem svoboda ustvarjanja, nekaj novega v smislu nabiranja znanja, zajemanje neponovljivih trenutkov, uživanje v naravi in druženje s prijatelji.

Česa oz. koga se najraje lotiš s fotografsko opremo?

Najraje imam športno fotografijo, bolj specifično pa fotografijo ekstremnih športov. Zanimajo pa me tudi druge veje fotografije v katerih bi se rad preizkusil.

Skozi Nejčev objektiv: Jani Talere © Nejc Ferjan

Kaj pa video? Te privlači tudi ustvarjanje gibljivih slik?

Mislim, da bo prišel čas, ko bom poizkusil tudi to, ampak zaenkrat sem mnenja, da se imam na področju fotografije še veliko za naučiti.

Pa tvoj fotografski naj? V čem si pri fotografiji najboljši?

Težko govorim o svojih kvalitetah, saj sem praktično na začetku fotografske kariere. Z letošnjim letom sem se po petih letih dela v Acroni Jesenice odločil, da prekinem pogodbo in se podam na samostojno fotografsko pot. Do svojega dela sem zelo samokritičen. Mislim, da je najbolje, da moje delo govori zame.

Rok Bagoroš, foto: Nejc... © Nejc Ferjan

Kaj pa fotografsko področje, ki te najbolj zanima? Novinarska, revijalna, studijska, umetniška, naročniška fotografija…?

Sem v stadiju, kjer me zanima vse, čas pa bo pokazal na katerem področju se bom našel.

Kakšna je zgodba za fotografijama s katerima si na Red Bull Illume prišel v polfinale?

Pozimi sem za osebni projekt raziskoval jezera na Gorenjskem, kjer tudi živim. Po brskanju na Google slikah sem opazil jezero blizu Jesenic, z zanimivim pritokom. Spomladi sem kontaktiral prijatelja Matjaža, ki se ukvarja s kajakaštvom, in ga vprašal kakšna se mu zdi lokacija in če se je sploh možno peljati po tem pritoku. Tako sva se nekega dne odpravila na lokacijo.

Na koncu pritoka je most pod katerim ni prostora za človeka kaj šele kajak, zato sva postavila deske po katerih se je zapeljal gor na most in nazaj v strugo. Spomnim se kako je bil živčen pred prvim spustom, vendar tok vode ni bil tako močan kot sva mislila, tako da ni bilo nič strašnega. Ker je pritok obdan z gozdom sem imel malo težav z dronom, da sem ga postavil na pozicijo, kjer sem bil zadovoljen s kadrom. Na koncu se je vse končalo dobro, oba sva bila zadovoljna s fotografijo in imela popoldan, ki se je začel stresno, končal pa uspešno.

Za drugo fotografijo zgodba ni tako zapletena :) Na Instagram zgodbi od prijatelja sem videl zanimivo garažo. Vprašal sem ga kje se nahaja in ker so takrat ravno sprostili prehanje med občinami, sem kontaktiral prijatelja, ki skejta in mu predstavil idejo. Luka se je takoj strinjal, saj se nismo videli že par mesecev. Prišla sva na lokacijo v Ljubljano, postavil sem kader, ki sem si ga zamislil v glavi, Luka je parkrat skočil in očitno nama je uspelo :)

Če bi moral na hitro našteti tri fotografe kot svoje vzornike, kdo so?

Spisek je velik ampak na hitro: Samo Vidic, Miha Kolar, Christopher Anderson.

Pa tvoji načrti za naprej? Kako se vidiš kot fotografa čez 5 let?

Izpopolnjevati znanje na področju fotografije in preživeti čim več časa za objektivom. Cilj je postati zadovoljen fotograf z zadovoljnimi strankami.

Red Bull Illume, razglasitev finalistov

Zmagovalca Nejčeve kategorije Kreativen (CREATIVE by Skylum) bodo razglasili v petek 3. decembra na www.redbullillume.com . Držimo pesti!