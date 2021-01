K2: Nirmal Purja z ekipo poskrbel za nov vrhunec alpinizma

je vrhunski alpinist, ki je tudi lastnik rekorda za najhitreje osvojenih 14 osemtisočakov. Na vseh je namreč stal v razmaku 6 mesecev in 6 dni. Prejšnji rekord za ta podvig je bil nekaj manj kot 8 let! Je bivši Gurkha (nepalski poklicni vojak, specialec) in bivši član elitne specialne enote britanske kraljeve mornarice. Leta 2018 je vojaško službo opustil, da bi se lahko povsem posvetil alpinizmu.

16. januarja letos je z devetimi drugimi Nepalci osvojil veličastni K2. Osvojiti to goro pozimi je dolgo veljalo za zadnji veliki alpinistični problem. Purja in njegova ekipa so na vrhu gore stali ob petih popoldan, se nato spustili nazaj do višinskih taborov, naslednji dan pa vsi še varno v bazni tabor.

