10 najbolj obetavnih video iger, ki izidejo aprila 2021

Nenavadni svetovi, vesoljska popotovanja in stavbe, ki izražajo čustva? Muhasto vreme nam prinaša tudi muhasto vsebino, saj naš najnovejši seznam vključuje predelave klasik, nadaljevanje dolgoletnih sag in nekaj čisto svežih indie presenečenj.

1. Outriders [PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Windows] (1. april)

Ko še zadnje upanje za človeško raso izgine, se odpravite iz ruševin starega sveta v neznano, kar leži onstran. Signal je še vedno tam in z njim tudi ključ do rešitve civilizacije. Da bi odrešili človeštvo, ki umira v rovih kolonije Enoch, si ustvarite svojega Outriderja in se podajte na potovanje po sovražnem planetu.

Outriders je 1-3 igralska RPG streljačina, postavljena v izvirno, temačno in turobno znanstvenofantastično vesolje. Izšla je 1. aprila 2021 na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 in PC (Steam & Epic). V drugi polovici 2021 prihaja tudi na Stadijo.

Outriders © Square Enix

2. Oddworld: Soulstorm [PC, PS5, PS4] (6. april)

Zadnja igra v seriji Oddworld, Abeova epska zgodba je pripravljena na eksplozivno nadaljevanje sage.

Oddworld: Soulstorm je akcijsko-pustolovska igra v kateri zbiramo in obdelujemo surovine, skačemo po platformah in se skrivamo. To je zgodba o nemogočem boju proti nasprotni sili, ki bo uporabila vse, kar ima na voljo, od propagande do surovega nasilja, da bi ustavila Abeja in upor, ki ga pripravlja.

Oddworld: Soulstorm, je že na voljo za PlayStation 5, PlayStation 4 in PC v Epic Games Store.

3. Star Wars: Republic Commando [PS4, Switch] (6. april)

Xbox klasika Star Wars: Republic Commando je po 16. letih pristala tudi na konzolah Nintendo Switch in PlayStation 4.

Boss, Fixer, Scorch in Sev, ali bolje poznani kot Delta Squad, so spet v akciji. Doživite legendarno, a posodobljeno Vojno klonov. Kaos je izbruhnil po vsej galaksiji. Kot vodja elitne čete republiških komandosov je vaša naloga se infiltrirati, prevladati in na koncu uničiti sovražnika.

Borite se proti neusmiljenim sovražnikom: spopadite se z brutalnimi plačanci Trandošanskih plačancev do letečih insektoidnih bojevnikov Geonosisa. Vaša enota bo sledila ukazom, izvajala zapletene ukaze in strateške manevre. Ti si njihov vodja. Oni so tvoje orožje.

4. Scarlet Hood and the Wicked Wood [PC] (8. april)

Med manjšimi in nekoliko bolj nenavadnimi igrami na današnjem seznamu, Scarlet Hood and the Wicked Wood je pustolovska igra, ki jo vodi zgodba. Kot Scarlet morate podoživeti sedem dni nesreče in sprejeti vrsto odločitev, s katerimi boste svojo ekipo Munchkinov varno vodili iz grozečega gozda.

Izkusite razvejane posledice in zaključke, ki so odvisni od vaših odločitev.

5. In My Shadow [PC] (8. april)

Igrajte se s sencami in rešite uganke na domiselne načine, medtem ko odkrivate spomine na deklico, ki se trudi, da se sooči s svojo preteklostjo. In My Shadow je platformska miselna igra, ki vas popelje na pot skozi misli Belle v iskanju sprave s svojo preteklostjo.

In My Shadow prihaja za osebne računalnike na platformo Steam 8. aprila 2021.

6. Demon Skin [PC] (13. april)

Tretja indie igra, ki jo predstavljamo ta mesec, je Demon skin - hack and slash pretepačina in platformer za enega igralca z RPG elementi.

Igra z zahtevnim bojnim sistemom, ki spominja na Dark Souls vas potopi v surovi temni domišljijski svet, da preizkusite svojo voljo in svoje spretnosti. Preživijo lahko samo tisti, ki si upajo nadeti Demon Skin!

7. Final Fantasy 14 open beta [PS5] (13. april)

Final Fantasy XIV je množična spletna igra vlog za osebne računalnike, ki jo je razvil in objavil Square Enix leta 2010. Po več kot desetih letih se bodo fantazijskemu svetu Eorzea prepustili tudi PS5 igralci.

Kako se pridružite beta testu? Na svojem PlayStation 5 se prijavite z računom PlayStation Network, ki ga uporabljate za igranje PlayStation 4 različice igre. V svoji knjižnici iger izberite “FINAL FANTASY XIV”. Na desni strani zaslona igre kliknite gumb »PS5 Update Edition (Beta Version)«.

8. Buildings Have Feelings Too! [PC, PS4, XBO, Switch] (22. april)

Tudi zgradbe čustvujejo! Prihaja vznemirljiva strateška igra o stavbah in mestu, ki ga naseljujejo.

Razvijte svoje malo mestece v živahno metropolitansko središče z vrsto trgovin, pisarn, zabave in udobja. Bodo vaše zgradbe zaživele ali jim grozi rušenje? Spoznajte nenavadno druščino opečnatih prijateljev, ki so zrasli skupaj z mestom. Dobesedno. A soseska se razvija. Spremembe prihajajo. Kdo bo naslednji na vrsti za rušenje?

9. NieR Replicant ver1.22474487139... [PC, PS4, XBO] (23. april)

NieR Replicant ver. 1.22474487139 ... je posodobljena različica igre NieR Replicant, ki je bila do sedaj izdana samo na Japonskem.

Odkrijte edinstveno predzgodbo kritično priznane mojstrovine NieR: Automata. Zdaj s sodobno nadgradnjo za platforme zadnje generacije občudujte mojstrsko oživljene vizualne elemente, fascinantno zgodbo in še več!

10. New Pokemon Snap (30. april)

Konec našega seznama in konec najbolj muhastega meseca v letu, zaključuje najnovejši naslov na seznamu iger o žepnih pošastih.