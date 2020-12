Še zadnjič letos vam predstavljamo seznam najbolj pričakovanih iger, ki izidejo v decembru. Med njimi je seveda tudi izid najbolj pričakovane igre leta 2020. Hitro preverite, katere novosti vas pričakujejo v tem mesecu, morda pa dobite še kakšno idejo za božično darilo.

Twin Mirror: Lost On Arrival

1. december

PC, PS4, XBOX

Psihološki triler, v katerem igralec prevzame vlogo preiskovalnega novinarja Sama Higgsa, ki se vrne v rojstni kraj na pogreb svojega najboljšega prijatelja, ko ugotovi, da mesto skriva mnoge temačnosti. Igra se odvija okrog skrivnosti, ki jih igralec odkriva, kar pomeni, da boš večji del igre zbiral informacije, raziskoval okolje in preučeval sledi. Predstavljeno je ozadje likov, ki jih boš srečal v igri, in njihova povezava s Samom, kar da igri več globine kot samo površni dialogi. Način igranja sestavljajo uganke in naloge sklepanja ter poseben game mode, v katerem lahko Sam miselno poustvari prizorišče zločina.

Empire Of Sin

1. december

PC, PS4, XBOX, Switch

Strateška igra, katere izid je bil letos nekajkrat prestavljen, a je sedaj končno tukaj in že čaka na prodajnih policah. Gre za nekaj med grid-based in turn-based sim igro, postavljeno v Chicago leta 1920, v kateri igralec gradi lastni kriminalni imperij. Izbranega šefa tolpe lahko usmerjaš po mestu, opravljaš misije, ki vsebujejo sočne dialoge, in se boriš proti konkurenčnim tolpam, neodvisnim skupinam tatov in občasno celo policiji ter agentom iz Prohibition Unit-a. Bojevanje je strateško, orožja imajo različne lastnosti in glede na vrsto orožja mora igralec upoštevati tudi kot napadanja in razdaljo od nasprotnika. Vzpostavljanje lastne mreže ilegalnih pivovarn, igralnic in bordelov pa igri doda tudi menedžersko plat.

Worms Rumble

1. december

PC, PS4, PS5

Nostalgični Wormsi, ki bodo mnoge spomnili na otroštvo, se letos vračajo v moderni podobi. Kaj to pomeni? Wormsi na način, kot ga še nisi igral - real-time način bojevanja, z ogromno areno, ki sprejme 32 igralcev, v kateri boš lahko uporabljal vsa svoja najljubša Worms orožja, od Holy Hand granat do Sheep Launcherjev. Worms Rumble prinaša različne game mode, kot sta deathmatch in battle royal, ter dovoljuje istočasno igranje preko več platform, tako da se boš brez težav pomeril tudi proti svojim prijateljem. Odlična igra, ki ti bo krajšala čas v prazničnih dneh.

Morbid: The Seven Acolytes

3. december

PC, PS4, XBO, Switch

Morbid je top-down horrorpunk akcijska RPG igra z elementi, navdihnjenimi iz Souls. Igral boš kot Shriver - bojevnik, ki je izurjen posebej za ubijanje akolitov. Tvoj klan je mrtev in ti si zadnji preživeli, ki lahko izpolni to skoraj nemogočo nalogo. Način bojevanja je precej odvisen od upravljanja s stamino, ki jo potrebuješ za vihtenje orožja, izmikanje in tek. Poleg meele načina bojevanja so v igri tudi pištole, seveda z omejenim strelivom. Tekom igranja boš lahko odkrival nova orožja in jih nadgrajeval z relici. Igra nima klasičnega leveling sistema, temveč nabiraš XP, ki ga lahko uporabiš za buffe določenih vidikov glavnega lika.

Immortals Fenyx Rising

3. december

PS5, PS4, Xbox, PC, Switch, Stadia

Immortals Fenyx Rising je open-world akcijska igra, postavljena v svet grške mitologije. Igralec zavzame vlogo Fenyx, polboga, ki si prizadeva rešiti bogove Olimpa pred mračnim prekletstvom. Glavni lik boš lahko oblikoval po lastni želji glede na spol in izgled, tekom igranja pa boš odklepal nove sposobnosti in orožja, ter ga tako prilagodil svojemu načinu igranja. Na svoji poti do rešitve boš srečal čarobne zveri, si prislužil starodavne moči grških bogov, reševal uganke in raziskoval mitološki svet. Čeprav je igra barvita, glasbena in komična, naj te ne zavede - uganke v njej so precej zahtevne in tudi bojevanja se moraš lotiti premišljeno, saj te le slepo udarjanje po gumbih ne bo pripeljalo do zmage. Zaradi svojega veselega vzdušja je odlična popestritev decembrskih dni.

Cyberpunk 2077

PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Stadia

10. december

Igra, ki je že nekaj let burila domišljijo vsakega gamerja, v zadnjih mesecih pa ob nenehnem prestavljanju datuma izida preizkušala tudi njihovo potrpežljivost. Igra, ki prihaja izpod rok ustvarjalcev Witcherja, CD Projekt Red, in zato postavlja pričakovanja, kakršnih gamerska industrija še ni izkusila. Igra, ki obljublja open-world, kot ga še ni bilo. Cyberpunk 2077.

Zgodba je postavljena v Night City, megalopolis, obseden z močjo in glamurjem. Igralec prevzame vlogo plačanca in izobčenca po imenu V, ki želi pridobiti enkratni vsadek, ki prinaša ključ do nesmrtnosti. Svojemu liku boš lahko prilagodil nabor spretnosti in način igranja, do potankosti raziskal svet mogočnega Night Cityja, tvoje izbire in odločitve pa bodo oblikovale končni razplet igre. Razvijalci so že napovedali, da lahko igralci v prihodnosti pričakujejo tudi DLC razširitve in celo večigralski način igranja, kako dolgo pa bomo morali v resnici počakati zaenkrat še ni znano. Pripravite se, kajti sedaj gre zares - najbolj pričakovana igra leta izide 10. decembra.

Medal of Honor: Above and Beyond

10. december

PC