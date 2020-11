November ali mesec težko pričakovanih videoiger

Čeprav na seznamu še ne boš našel Cyberpunk 2077, saj so izid te težko pričakovane igre ponovno prestavili, pa lahko tudi med novemberskimi novostmi vsak najde nekaj zase. Udobno se namesti, čakajo nas Vikingi, princi, dirke in še marsikaj.

Dirt 5

6. november (current-gen) in 10. november (Xbox Series)

Xbox Series X, PC, Xbox One, PS4, PS5, Google Stadia

Dirt 5 je dirkaška igra, ki te ne bo pustila ravnodušnega. Namenjena je predvsem zabavni izkušnji, ki jo boš lahko delil tudi s prijatelji v isti sobi, na deljenem zaslonu. Igra prinaša čudovite učinke z izjemnimi detajli, kot so razjede na cestni površini, ko pnevmatike spodkopavajo in pobirajo bleščeče blato, ter bogato paleto barv. Okoljski dejavniki kot so vreme in sezonske spremembe, imajo velik učinek na dirkanje, igra pa se lahko pohvali tudi z občudovanja vredno zvočno predstavitvijo. Po izidu bodo na voljo tako brezplačni kot plačljivi dodatki, v katerih boš lahko dobil dodatne avtomobile, sponzorje, booste in proge.

Assassin's Creed Valhalla

10. november

PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X

Najnovejša igra v eni najslavnejših franšiz akcijsko-pustolovskih iger Assassin’s Creed se seli med Vikinge in prinaša nov svet, novo zgodbo ter novega heroja. Igralci bodo lahko izbirali med ženskim ali moškim protagonistom, ki sliši na ime Eivor, ter do potankosti personalizirali izbrani lik: lasje, bojne barve, oblačila in tetovaže. Kot bojevnik ali bojevnica Eivor z Norveške prispeš v Anglijo, razdrobljeno deželo z mnogimi vladarji. Tvoja naloga je, da se v tem novem svetu ustališ ter ponovno združiš kraljestva, pri čemer seveda ne gre brez napadanja in plenjenja. Na voljo bo mnogo različnih orožij ter ‘dual wielding’ v načinu bojevanja, igra ponuja močno zgodbo ter mini igre kot so pivske igre in ‘flyting’ (srednjeveška verzija rap battla), ki bodo naredile Valhallo še bolj zabavno in privlačno za igranje.

Spider-Man: Miles Morales

12. november

PS4, PS5

Spider-Man: Miles Morales je vodilni naslov ob izidu konzole PlayStation 5 in obljublja pravo superherojsko pustolovščino. Igralec zavzame vlogo Milesa Moralesa, ki se uči kontrolirati svoje moči, ki jih je pridobil v zadnjem delu igre. Miles je mlajši in bolj nepredvidljiv kot Peter Parker, tako da lahko pričakuješ veliko razburljivih trenutkov. Igra ponuja detajlno zgodbo, nove kostume in živahna mesta. Z nekaterimi Milesovimi unikatnimi super močmi bo igra na PS5 z Dual Sense kontrolerji popestrila bojevanje s precizno ‘haptic feedback’ funkcijo. Na voljo bo tudi različica za PS4, ki pa jo bo potem mogoče zastonj nadgraditi na različico za PS5. Izbiral boš lahko med standardno in ultimate različico, slednja bo vsebovala še Marvelovega Spider-Man Remastered z nekaterimi dodanimi novostmi.

Godfall

12. november

PS5, PC

Godfall je igra novega žanra ‘looter-slasher’ in predstavlja kombinacijo looter igre, ki naključno generira loot različnih vrednosti ob premaganih nasprotnikih, ter premišljenega in preračunljivega načina bojevanja (ki spominja na Souls), pri katerem je potrebno upoštevati posebnosti nasprotnikov, če jih želiš uspešno premagati. Poudarek je torej na načinu bojevanja, ki uporablja loot za napredovanje in odklepanje novih klas in sposobnosti.

Igra je akcijski RPG, postavljen v svetlo, fantazijsko vesolje, polno junaških vitezov in skrivnostne magije. Igralec prevzame vlogo zadnjega valorianskega princa, ki se mora prebiti čez pet kraljestev (Zemlja, Voda, Zrak, Ogenj in Duh), njegov glavni sovražnik pa je bog Macros. Izbiral boš lahko med petimi vrstami orožij, od katerih ima vsak svoj način igranja, ter dvanajstimi armor seti (Valorplates), ki imajo prav tako različne buffe in sposobnosti.

Yakuza: Like a Dragon

13. november

Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

Yakuza: Like a Dragon je že sedmi naslov v seriji, ki prinaša nekaj velikih sprememb v primerjavi s prejšnjimi igrami. Ena od njih je menjava protagonista, ki je v tej igri Ichiban Kasuga; zabaven in vesel lik, v primerjavi z prejšnjim, vedno resnim Kiryu-jem. Druga sprememba je menjava žanra iz prej akcijsko osredotočenih bojev v turn-based RPG boje, ki pa so vseeno dobri in ohranjajo hiter akcijski tempo. Sistem igranja je večinoma precej običajen s predmeti in klasami, ki karakterjem omogočajo različne sposobnosti, statse in vrste opreme. V igri se boš znašel v novih, večjih in raznolikih mestih, proti koncu pa se boš vseeno odpravil tudi v bolj domača in znana prizorišča.

Call of Duty: Black Ops – Cold War

13. november

PS4, PS5, Xbox Series X and Series S, Xbox One, PC