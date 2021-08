Vali Höll je odraščala v avstrijskih gorah, kolesarske steze jo spremljajo že od njenih rosnih let. Mnogi so zanjo napovedali uspešno kariero, nekateri so jo označili za čudežnega otroka. Od 13. leta naprej je bilo očitno, da ima deklica talent za downhill gorskokolesarsko dirkanje. To jo pripelje do podpisa šestletne sponzorske pogodbe z nemškim proizvajalcem koles YT Industries.

Dokumentarni film Past-Present-Future , ki si ga v celoti lahko ogledaš na vrhu spletne strani, govori o 19-letni Vali Höll , o usklajevanja šole, življenja in svetovnega prvenstva v gorskem kolesarjenju.

Hitra downhill vožnja te osreči © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Preteklost

Kako si začela z downhill kolesarstvom?

Že dokaj zgodaj je bilo jasno, da raje vozim kolo kot hodim. Moji starši mi vedno povejo, da sem kot majhen otrok, raje vzela majhen avto ali kolo, kot da bi hodila.

Mlada Vali Höll © Tina Rettenwander

Kako te je podpirala tvoja družina?

Leta 2005 so moji starši odšli kolesarit v Whistler in tako je zrasla ljubezen do gorskega kolesarjenja. Ko sta se vrnila, je moj oče, tik pred našo hišo v Saalbachu, zgradil stezo. Vse kar smo kot družina počeli v prostem času, naj so to bile počitnice ali skupno popoldne, je bilo vedno povezano s kolesarjenjem.

Mala Vali in velika prihodnost © Franz Faltermaier

Kako je bilo, stati poleg vseh tvojih junakov kot mladinska kolesarka svetovnega pokala?

Bila sem neverjetno navdušena, da sem končno lahko stala poleg vseh svojih junakov, kot so Rachel Atherton in Tahnée Seagrave. Mladinci vozijo na isti dirkaški progi kot elitni riderji, kar te res vzpodbudi. Ampak, če sem iskrena, sem bila včasih preveč sramežljiva, da bi lahko pozdravila profesionalce.

Tahnée Seageave in Rachel Atherton sta odlični vzornici za Höllovo © Bartek Woliński

Sedanjost

Kaj je bilo pri pripravah za prvo elitno sezono leta 2020 drugače kot pri mladincih?

Pravzaprav ni bilo nič drugače kot prej. Še vedno sem bila v šoli, saj sem zaključevala zadnji letnik študija. Pozimi sem bila veliko v telovadnici s svojim trenerjem Philom, kjer sem poskušala narediti vse, da bi postala močnejša.

Padci in blato sta del gorskega kolesarjenja © Vali Höll

Je bilo vse skupaj, kar se je zgodilo leta 2020, zate naporno?

Zagotovo mi je pandemija koristila. Če bi se sezona svetovnega pokala nadaljevala normalno, bi morala zaradi šole nekaj dirk preskočiti. Z mojim prvim elitnim letom ter z mojimi ambicijami to ne bi bilo lahko. Dirke bi nekako poskušala izpeljati, vendar bi to negativno vplivalo na mojo uspešnost v šoli.

Ali lahko povzameš svetovno prvenstvo leta 2020 v Avstriji in tvojo nesrečo?

Bil je lep vikend in zmagala sem kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Mislim, da to kar dobro povzame. V kvalifikacijah je bilo bolj suho in dostop do velikega road gapa je bil veliko hitrejši. Na žalost pa na zadnjem treningu pred tekmo, temu ni bilo tako, saj je začelo deževati. Proga je bila blatna in počasnejša.

Zaradi tega mi skok čez gap ni uspel in sem padla. Ko sem sedela v umazaniji, si nisem predstavljala, kaj vse bo prinesle poškodba gležnja in s padcem povezane psihične težave.

Höllova je bila pripravljena na leto 2020 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Skok, ki je povzročil težave © Yvonne Hörl

Bil je lep vikend in končno sem zmagala kvalifikacije svetovnega prvenstva Valentina Höll

Prihodnost

Po nesreči v Leogangu, si odšla na rehabilitacijo v Red Bull Athlete Performance Center.

Teden dni po nesreči, takoj po operaciji gležnja, sem lahko začela rehabilitacijo v Red Bull Athlete Performance Center v Avstriji. Bilo je res dobro, ker se je zgodilo zelo hitro in vedela sem, da sem v dobrih rokah. Tam sem bila dva meseca.

Kot športnik je zelo težko delati nič, ker si navajen, da se vse premika hitro, ter da imaš vedno nekaj na seznamu opravkov. Maturo sem opravila, a z nogo v gipsu nisem mogla niti kolesariti niti oditi in uživati na zabavah ali festivalih.

Rehabilitacija po prvi večji poškodbi je bila težavna © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Kakšna je bila tvoja miselnost pred prvo dirko po nesreči?

Bilo je toliko novega – nova ekipa, novo kolo, nove misli (še nikoli prej se nisem huje poškodovala). Pred prvo dirko se nisem počutila 100% udobno, nisem se počutila pripravljeno. Pred svojo prvo dirko v elitnem razredu se nisem primerjala z nastopom drugih tekmecev. Zelo težko je biti pozitiven, če ne veš, kje točno se nahajaš

Torej tisti povratek v Leogang na prvo dirko svetovnega pokala v letu 2021. Kako si se počutila?

Vse je šlo res dobro. Vikend pred tem smo imeli 'NotARace' v Schladmingu, kamor je prišlo veliko riderjev svetovnega pokala. In to mi je dalo veliko samozavesti. Razmere na progi v Leogangu so bile pravzaprav takšne kot lani na svetovnem prvenstvu, zato sem pasti že poznala.

Ker sem se kvalificirala prva, sem v soboto začela zadnja, z vodilnim dresom. Vse je potekalo zelo dobro, dokler nisem v zadnjem ovinku padla. Kljub temu sem še vedno končala na drugem mestu. Za tako ambiciozno žensko, kot sem jaz, je to težje razumeti, kot si misliš.

Kaj misliš, da bo prinesla bližnja prihodnost?

Upam, da manj zdrsov v zadnjih zavojih in manj pritiska nase – to bi mi zelo olajšalo življenje.