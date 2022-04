Vse, kar moraš vedeti o svetovnem pokalu v krosu v Petrópolisu

, ki bo otvoril kros sezono 2022. To pa ni prvič, da Brazilija gosti svetovni pokal. Leta 2005 je južnoameriška država gostila dirko v spustu in krosu v obalnem mestu Balneário Camboriú. Z novo progo na eksotični lokaciji navijače in športnike čaka vizualna poslastica.

V zadnjih nekaj desetletjih je Petrópolis postal brazilska prestolnica gorskega kolesarjenja. Gozdovi in gore severno od mesta ter naravno tropsko podnebje so odlični za kolesarjenje. Proga se nahaja na območju kolesarskega kluba São José. Tamkajšnji organizatorji obljubljajo progo, ki je nekaj povsem drugačnega od tistega, na čemer so v zadnjih sezonah dirkali kolesarji v Evropi in Severni Ameriki.