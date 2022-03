Pierre Vaultier preoblikuje deskarski kros za trajnostno prihodnost

Ampak to še ni vse. Poleg svojih športnih in tehničnih razsežnosti, ki premikajo meje, je ReShapes eden tistih projektov, ki bodo verjetno spremenili samo obzorje deskanja na snegu. Kot nam je povedal Vaultier konec leta 2021, bi projekt lahko celo omogočil rojstvo "hibridne discipline", ki združuje elemente pump tracka in deskarskega krosa. Toda kako in zakaj točno?

Nekaj zagotovo velja: če se podnebje spremeni, se mora spremeniti tudi deskarski kros. "V prihodnosti bomo imeli veliko težav s stabilnimi snežnimi odejami in zadostnimi finančnimi sredstvi za izgradnjo prog," pravi Vaultier. "Deskarski kros je še posebej snežno intenziven šport in trenutno ne izpolnjuje zahtev za trajnostni razvoj."

