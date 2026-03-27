V Planici ne bodo leteli samo skakalci

Planica letos ne bo spektakel le na skakalnici. Med poleti bodo nebo zavzeli The Flying Bulls, obiskovalce pa čakajo tudi posebne aktivacije – od “mini poletov” do pravih letalskih zgodb.
Konec marca se dolina pod Poncami ponovno spremeni v središče smučarskih poletov. Od 27. do 30. marca bo Planica gostila finale svetovnega pokala, kjer se bodo najboljši letalci sveta pomerili na legendarni Letalnici bratov Gorišek. To je čas, ko se podrejo meje – in ko Planica znova postane sinonim za rekorde, pogum in nepozabno vzdušje.
A letos pogled ne bo usmerjen le proti skakalnici. Med posameznimi serijami in premori se bo dogajanje preselilo tudi v zrak nad dolino. Planica bo tako ponudila še širšo izkušnjo letenja – takšno, ki presega šport in združuje različne oblike adrenalina, hitrosti in natančnosti.
Akrobacije v zraku: The Flying Bulls v Planici

Med premori med poleti bodo obiskovalci lahko spremljali spremljevalni letalski program ekipe The Flying Bulls. Za zračno predstavo bo poskrbel legendarni helikopter Bell Cobra 209/AH-1F.
The Bell 209/AH-1F Cobra

The Bell 209/AH-1F Cobra

Navijaj v stilu z AlphaTauri: Red Bull Target Jumping

Na prizorišču bo za vse obiskovalce odprt tudi poseben kotiček, kjer se boš lahko pomeril v Red Bull Target Jumpingizzivu. Dogodek se bo odvil 1. aprila na Poljskem, a v mini izvedbi pa se boš lahko preizkusil že v Planici.
Domen Prevc se ponovno vrača na Red Bull Target Jumping

Domen Prevc se ponovno vrača na Red Bull Target Jumping

Obiskovalci se boste lahko prelevili v smučarske skakalce in se preizkusili v “mini poletih”, kjer bo cilj zadeti čim bolj natančen doskok. Najbolj uspešno skakalko in skakalca čaka AlphaTaurinagrada, sestavljena iz majice in hlač, s katerima bosta lahko navijala v pravem stilu.
AlphaTauri

AlphaTauri

Najušpesnejša bosta prejela AlphaTauri majico in hlače
Letalo, ki je združilo plezanje in letenje

Na prizorišču bo na ogled tudi posebno vadbeno letalo, na kateremu je vadil Domen Škofic za podvig, ki združuje plezanje in letenje. Posnetek si oglej spodaj!
Letalo si bo mogoče ogledati zraven pristajališča, kjer bo obiskovalcem ponudilo vpogled v eno najbolj drznih zgodb, kjer se meja med zrakom in steno popolnoma zabriše.
Planica ostaja prostor, kjer se piše zgodovina smučarskih poletov, a letos ponuja še več – celostno izkušnjo letenja, ki jo lahko doživiš na več ravneh. Od neverjetnih skokov na letalnici do akrobacij visoko nad dolino in izzivov na prizorišču.

Del te zgodbe

Red Bull Target Jumping

Šteje le razdalja! Red Bull Target Jumping se leta 2026 vrača k svojim koreninam in predstavlja edinstveno ekipno tekmovanje, na katerem pet ekip poskuša skupaj prrskočiti razdaljo 1 000 metrov.

PolskaZakopane, Polska
Poglej dogodek
