Po Leogangu ta teden dvojni DH spored v Mariboru!

Letošnje leto je nekaj posebnega, to že vemo, temu primerne pa so bile tudi tekmovalne razmere na svetovnem prvenstvu v Leogangu (Avstrija) pretekli teden. Tam je najprej zapadlo kar nekaj snega, sledilo je nekaj dni boljšega vremena, nedeljski DH finale pa so organizatorji že skoraj odpovedali, saj so za zgornji del proge vremenoslovci napovedali obilno sneženje.