Popestri svoje poletje z Red Bullovim dogodkom

Letošnje poletje je kot nalašč za motociklistične navdušence. Od

25. do 30. julija

se bo v Romuniji odvil

, ki bo tvojo strast do motokrosa dvignil na povsem novo raven. Gre za najtežjo hard enduro reli motociklistično dirko, ki vsako leto privabi 450 riderjev iz več kot 35 držav. Na tekmovanje se prijavijo vsi tisti, ki želijo izkusiti najtežjo tovrstno preizkušnjo na svetu in doživeti edinstven ofroad teren, ki ga ponuja Red Bull Romaniacs.Tekmovalci lahko tekmujejo v pet različnih razredih: Gold, Silver, Bronze, Iron in Atom. Tekmovanja se bo udeležila tudi slovenska motociklistka

Tjaša Fifer

, ki je leta 2021 osvojila prvo mesto v kategoriji Iron.