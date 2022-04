Kako se prehranjevati med daljšim tekom?

Dlje kot boš tekel, več energije boš potreboval. Mišice lahko shranijo le določeno količino glikogena in ko se ta zaloga izprazni, boš to definitivno občutil – no, razen če boš sistematično dodajal gorivo in s tem te neljube občutke preprečil. Te zanima kako?

Dejstvo je, da je okrog dovajanja energije med tekom toliko metod, kolikor je tekačev. Razlike so med osebnimi preferencami na eni strani in prebavnimi tolerancami na drugi. Bistvo pri dovajanju energije med tekom je namreč to, da te ponese dlje in ne le do prvega stranišča, zato je pri iskanju najboljših opcij ključno, da jih testiraš že med samim treningom.

Dovajanje energije med tekom je ključnega pomena © Bor Dobrin

Za začetek se spomnimo nekaj osnov fiziologije tekača, predvsem zakaj in kdaj je potrebno dovajati dodatno energijo.

Človek potrebuje zadostno količino ogljikovih hidratov, da lahko normalno funkcionira (pustimo izjeme, ki uspevajo na ketonih) in še več, da lahko normalno teče. Neka količina glukoze mora biti prisotna v krvnem obtoku, da jo lahko mišice in jetra shranijo v obliki glikogena, ki našemu telesu služi kot eno izmed glavnih goriv za premikanje. Pa vendar je to gorivo omejeno (predvsem v mišicah) in če boš tekel 90 min ali dlje, boš čutili počasen padec energije. Seveda med nami obstajajo razlike, in sicer eni lahko shranijo več zalog glikogena, drugi ga hitreje porabljajo, tretji pa imajo telo dobro prilagojeno in hitro kot vir energije začnejo porabljati tudi maščobo.

V eni izmed teorij bi rekli, da je 60 g ogljikovih hidratov/uro idealen vnos, ki prepreči padec energije, vendar pa je seveda odvisno koliko ur teka planirate. V kolikor želite teči 2 h, potem vam lahko zadošča že 30 g OH/h, pomembno je le, da jih zaužiješ pravočasno in ne takrat, ko ti energije že začenja primanjkovati. Po drugi strani pa se moraš zavedati, da lahko z vnosom večjih količin OH (več kot 60 g/h) povečaš tveganje za nastanek prebavnih motenj, saj telo med aktivnostjo te težje prebavlja.

Sedaj pa si poglejmo še nekaj konkretnih primerov obrokov, ki pridejo v poštev med samim tekom ter so najpogostejši na seznamu prigrizkov tekačev.

1. Banana (približno 23g OH)

Poceni, prijazna okolju, okusna in najdeš jo povsod. Banana je med športniki "the ultimate snack", ki se ponaša z mnogoterimi pozitivnimi lastnostmi. Seveda pa ima tudi nekaj manj ljubih, saj je precej velika, nekaterim ni po okusu in kar je najpogostejši razlog, da se mnogi zanjo ne odločijo – potrebno jo je žvečiti.

Banana je zagotovo eden izmed bolj priljubljenih tekaških prigrizkov © WFLWR

2. Energijske ploščice

Tukaj ne bomo navajali gramatur, saj med seboj po vsebnosti močno variirajo. Obstaja pa mnogo ploščic, ki imajo že na sami embalaži navedena časovno primernost konzumiranja. V tem primeru boš seveda izbral tiste, kjer piše "med vadbo". Ploščice so super tudi zato, ker se težje pokvarijo, izbereš si jih lahko v okusih, ki ti bolj odgovarjajo in so po velikosti precej manjše od banan. Seveda pa imajo tudi te "čokoladke" nekaj negativnih lastnosti: lahko so precej drage, težje jih je pojesti, saj so po sestavi precej "polne", po drugi strani pa so lahko malček naporne za prebavila, saj telo potrebuje dlje časa, da jih prebavi.

3. Domače energijske ploščice

Z vidika računanja energijske vrednosti so te ploščice lahko precej komplicirane. Za vse, ki jih energijski (kalorični) vnos ne skrbi, pa so lahko ti prigrizki ena izmed boljših opcij. Pomembno je le, da se izogneš večjim količinam oreščkov ali masla, saj večje količine maščobe med samo vadbo niso zaželene. Izogniti pa se splača tudi prevelikim količinam suhega sadja, saj je lahko višja vsebnost vlaknin med samim tekom problematična. Ena izmed bistvenih pozitivnih lastnosti pa je, da točno veš kaj s tem, ko ješ te ploščice, vnašaš vase in pa lahko si prilagodiš okuse ter se izogneš umetnim priokusom, ki največkrat pridejo v kupljenih ploščicah. Spodaj imaš recept Luke Kovačiča, za domače energijske ploščice.

4. Geli (približno 23g/paket)

Geli se ponašajo z mnogimi pozitivnimi lastnostmi, saj so narejeni z mislijo na športnike – so v majhnih embalažah, lahko jih je prenašati naokoli, so okusni, lahko jih je pojesti/spiti in imajo sestavo, ki je odlična za daljše vzdržljivostne preizkušnje. Zavedati pa se je potrebno, da lahko prinesejo marsikatero prebavno težavo, če nanje nisi navajen, zato se jih splača predhodno vzeti na nekaj treningov in preizkusiti kako delujejo na tvoje telo.

5. Želirni bonboni

Ja, prav si prebral – klasični želirni bonboni se najdejo v žepih marsikaterega profesionalca. Zaradi svoje preproste sestave so izjemno dober prigrizek in tako omogočijo hitro dovajanje potrebne energije. Sicer drži, da to ni produkt, ki bi bil namenjen prav športnikom, vendar pa so zaradi svoje cenovne dostopnosti, majhnosti, priročnosti in okusov, mnogokrat izbira marsikaterega športnika.

Povzeli smo torej nekaj bistvenih lastnosti prigrizkov, ki vsebujejo visoke količine ogljikovih hidratov in so pomemben del opreme vseh vzdržljivostnih športnikov. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da so to le dodatki in da je vnos energije pred samo aktivnostjo tisti, ki zahteva največji fokus. Kvaliteten obrok 3-4 h pred daljšim tekom je osnova na kateri gradiš. Nadaljuj s prigrizkom nekje 30-40 min pred samim tekom in potem dovajaj sproti zgoraj omenjene prigrizke, ki te lahko ponesejo daleč.

Izberi si svoj tekaški prigrizek in se vidimo na teku 8. maja © Jure Makovec

Upamo, da ti te informacije koristijo in da bo planiranje prehrane za tek Wings for Life World Run manj stresno. V naslednjem prispevku s teboj delimo še glavni "to-do" seznam opreme, ki ti bo prihranil veliko živcev pred samim štartom in ti pomagal, da se boš lažje fokusirali na svoj tek. Želimo ti hitre in z energijo napolnjene noge! Srečno!