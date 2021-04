Optimiziranje prehrane vzdržljivostnega športnika

Prvi pokrije obrok pred treningom, drugi pa gorivo, ki ga vnesemo po opravljenem delu. Izbira prehrane pred in po treningu pomembno vpliva na kakovost izvedbe vadbe in na sposobnost regeneracije po njenem zaključku.

Pred treningom

Ta obrok mora biti kakovosten, telesu pa moramo zagotoviti dovolj časa, da ga uspešno prebavi. Hranila, ki se iz tega obroka vsrkajo v kri, bodo namreč na voljo med in pa tudi po samem treningu.

Kaj pa pomeni "dovolj časa" za uspešno prebavo?

Ocenjeno je, da naj bi bil zadnji kompleten obrok nekje dve do tri uri pred vadbo, ki vključuje večje mišične skupine, kamor spadajo v glavnem tudi vsi vzdržljivostni športi. V času treninga bomo namreč zagnali sistem, ki bo zahteval veliko gradbenih elementov in drugih energijskih substratov, zatorej je pomembno, da je zadnji obrok raznolik, kakovosten in pokrit s strani vseh makrohranil (ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob). Bogatejša kot bo ta vsebina, bolj bodo mišice zadovoljne, hitrejša in učinkovitejša bo naša regeneracija.

Pred treningom si lahko privoščiš pločevinko kriiil © Siniša kanižaj

Športniki imajo tako vsaj dve uri pred samim treningom in tudi štiri ure (in več) po njem, rutinski prehranski režim, na katerega se je njihovo telo s časom privadilo do te mere, da za samo prebavo in presnovo ne potrebuje več veliko energije.

Po treningu

V športnem svetu pravijo, da se medalja kuje po treningu. Prehrana pred njim ima namreč močan vpliv predvsem na naše počutje. Dobre odločitve nam omogočijo, da se na treningu počutimo polni energije, slabe pa, da smo napihnjeni in počasni. Za zagotovljen uspeh na treningu je torej pomembno, da se ga lotimo hidrirani in da so naše glikogenske zaloge zapolnjene.

To, kar se dogaja po treningu, pa postavlja temelje za vse procese, ki se morajo zgoditi v času od konca ene vadbene enote, do začetka druge. To obdobje lahko traja različno dolgo – če boš treniral danes zvečer, naslednji trening pa planiraš jutri zjutraj, potem bo med tema enotama minilo približno 12 ur; Če pa si vmes vzameš en cel dan počitka, pa boš v obdobju regeneracije preživeli kar 48 ur. Krajše kot je to obdobje, bolj se fokusiramo na polnjene glikogenskih zalog – daljše kot je, bolj moramo biti previdni, da se izognemo napakam, ki bi lahko poslabšale sam proces obnove in napredka.

Optimizacija same obnove

Verjetno si že slišal za tako imenovano "okno priložnosti" ali glikogensko okno – gre za obdobje po vadbi, ko ima telo najhitrejšo sposobnost privzemanja hranil. Ženske imajo to okno skrajšano na nekje 30 minut po vadbi, med tem ko imajo moški zanj malček več časa. Pa vendar je tudi pri njih zaželeno, da hranila v svoj sistem vnesejo čimprej po zaključku same vadbe. Zakaj razlika med spoloma? Poleg pokrivanja energijskih komponent, je za dobro regeneracijo pomembna tudi uspešna borba s katabolnimi hormoni, ki lahko negativno vplivajo na samo rast in obnovo. Ženske so zaradi specifične hormonske sestave k temu bolj podvržene kot moški, zato je zanje bistveno, da se tega časovnega okvirja držijo še bolj.

Za vse pa drži, da je v prvih 60 minutah po vabi odprtih največ "oken" in zato je to najboljši čas, da se ogljikovi hidrati premaknejo v mišične celice.

Pa vendar je to najbolj nujno za tiste, ki imajo med enim in drugim treningom na voljo 12 ur ali manj. Če si boš za počitek vzel dan ali več, pa boš s svojimi običajnimi prehranskimi odločitvami zagotovo pokril primanjkljaje glikogena, ne glede na to, ali upoštevaš glikogensko okno, ali ne.

Med treningom ne pozabi na hidracijo © Siniša Kanižaj

Bodimo konkretni

Spodaj podan jedilnik je lahko v pomoč pri izbiri pravih živil in pokritju tvojih dnevnih potreb.

Ocenjen je na slabih 3000 kcal, kar je prilagojeno na aktivnega moškega, ki v višino meri cca. 175 cm in tehta cca. 70 kg.

obrok živila zajtrk na maslu popečena omleta (3 jajca) z zelenjavo, kos polnozrnatega kruha, nektarina malica suhe marelice (bogat vir kalija), banana, skuta (vsaj 40% m.m. + žlica mandljevega masla) kosilo (vsaj 2h pred treningom) testenine s paradižnikovo omako, 100% pomarančni sok trening tek 1 uro in pol med treningom doma pripravljen elektrolitski napitek: sok pomaranče + ščepec soli + kokosova voda po treningu (max. 60 min po koncu) grški jogurt (0% m.m.), nektarina, koruzni/riževi kosmiči večerja kuhan krompir, telečji zrezek, mešana solata *sladica tablica temne čokolade (vsaj 85% kakava)