Prihaja tretji slovenski Red Bull Flugtag

Prvi Red Bullov dan letenja je Slovenijo obiskal že leta 2005, ko so se ekipe z doma izdelanimi letalnimi napravami pomerile nad Dravo ob mariborskem Lentu. Leta 2012 je Slovenija letela drugič, v Ljubljani, nad Ljubljanico na Špici. Letos se tekmovanje z doma izdelanimi letalnimi napravami vrača v Maribor. Tretji slovenski Red Bull Flugtag se bo zgodil 1. septembra , ponovno na Lentu . Sledita ustvarjalna in graditeljska pomlad in poletje.

Doma izdelane letalne naprave in neustrašni piloti © Vincent Curutchet

Red Bull Flugtag ali Red Bullov dan letenja je legendarno tekmovanje doma izdelanih letalnih naprav in njihovih graditeljev. Do sedaj se je odvilo že v 50 državah po vsem svetu, dvakrat tudi v Sloveniji, skupaj pa se jih je zvrstilo že okoli 170. Prvič so na ta način poleteli leta 1992 v Avstriji, leta 2003 si je spektakel v Angliji ogledalo preko 350.000 ljudi, najdaljši Red Bull Flugtag polet do sedaj pa meri 78,64 metra. Postavili so ga leta 2013 v Los Angelesu v ZDA.

01 Drugačen letalski praznik

Red Bull Flugtag je namenjen vsem, ki se želijo pomeriti v projektriranju, gradnji in pilotiranju lastne letalne naprave. Ta skupaj s pilotom ne sme biti težja od 200 kilogramov in mora s skoraj sedem metrov visoke vzletne ploščadi vzleteti brez pomoči motorjev ali drugih virov energije, kot je recimo elastika. Edina dovoljena pomoč je moč pilota in posadke. Tekmuje se ekipno, vsako ekipo pa mora sestavljati pet polnoletnih članov - en pilot in štirje člani posadke. Cilj je, da letalna naprava s pilotom nad vodo poleti čim dlje ob tem pa uprizori tudi čim bolj zabavno predstavo. Od priprav na vzlet do samega poleta… ali pa samo spekrakularnega padca v reko. Nekatere naprave namreč naredijo manj metrov v dolžino kot v globino :)

Za rezultate bo poskrbela sodniška žirija. Ta bo točke delila za kreativnost letalne naprave, kreativnost nastopa celotne ekipe in dolžino poleta. Letalne naprave bodo ocenjevali pred nastopom, tu bo mogoče dobiti največ 10 točk. Vsaka ekipa bo nato imela pred poletom 30 sekund časa za nastop na vzletni rampi, kar spet lahko prinese največ 10 točk. Dolžina poleta bo v seštevek točk prispevala po eno točko za vsak preleteni meter.

Če je ptič, bo pa že letel, kajne! © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

02 Prvo slovensko doma izdelano letalo je poletelo že leta 1909

Slovenci imamo letenje v krvi, to se je videlo že na prvih dveh izvedbah Red Bull Flugtaga na naši strani Alp, kjer ni manjkalo vrhuskih izdelkov in poletov. Tudi zgodovinsko smo z letenjem lepo povezani. Brata Edvard in Josip Rusjan sta svoje letalo Eda 1 v zrak pognala manj kot šest let po bratih Wright, ki sta prvi polet z motoriziranim letalom na svetu opravila leta 1903 v ZDA. Edvard Rusjan je 60 metrov v Edi preletel 25. novembra 1909, v okolici Gorice, to pa je bil tudi prvi polet v takratni avstroogrski monarhiji in v celi jugovzhodni Evropi. Pri izdelavi jima je pomagala tudi sestra Luiga, ki je sešila lahka platnena krila.

03 Letalne naprave iz naravi prijaznih materialov

Navodila za načrtovanje in gradnjo letalnih naprav za tekmovanje Red Bull Flugtag so jasna - letalo mora biti zgrajeno iz lahkih materialov, ki plavajo na vodi, se vode čim mnanj napijejo ter niso nevarni za pilota in reko. V vodi letala in kostumi pilotov za seboj ne smejo pustiti škodljivih posledic, vse mora biti tudi lahko odstranljivo. Po vsakem nastopu bodo namreč vsi ostanki letal odstrajeni iz reke in razvrščeni za ekološki odvoz.

Vsak pilot je vesel dobrega pristanka © Alex Voyer

04 Prijave potekajo sedaj, da bo dovolj časa za gradnjo

Da bi ekipa na dogodku lahko sodelovala se mora prijaviti najkasneje do 11. marca 2024. Del prijave je tudi čim boljša skica oz. načrt letalne naprave, ki bi jo izdelali. Med vsemi prispelimi prijavami bo za tekmovanje izbranih do 40 najbolj obetavnih, o izboru pa bodo obveščeni najkasneje do 5. aprila. Izbrani se bodo nato lotili gradnje naprave.

