Specifičen trening namenjen močnim nogam za Vršiški klanec

Nekateri kolesarji so rojeni za poganjanje pedal v klanec, spet drugi morajo v to vložiti malček več truda. Vendar pa, ko je govora o pedaliranju ponya na vrh Vršiškega klanca, vemo, da ga ne bo junaka, ki mu bo pri tem lahko. Zato smo za tebe pripravili nekaj vsebine, ki ti bo v naslednjih tednih, ko se boš pripravljal na dogodek Red Bull Goni Pony , prišla še kako prav.

1. "Sweetspot" trening

Eden najbolj učinkovitih treningov bo tisti, pri katerem boš krepil svojo maksimalno aerobno kapaciteto. Tehnično gledano bi to pomenilo, da brcaš nekje med 84 in 97% svojega FTP-ja ( gre za najbolj točen samodoločitveni test, ki povzema našo najvišjo funkcionalno zmogljivost na cesti in trenažerju) oz. 84-97% W, ki jih lahko držiš maksimalno 1 uro. Laično rečeno bi to intenziteto opisali kot malce nižjo od napora, ki ga lahko vzdržuješ nekje 20 min.

V trening tako dodaj 2 x 20 min te intenzitete in po teh dvajsetih minutah moraš čutiti, kot da ti je ostalo še nekaj energije. Takšen napor je primeren za dvig srčnega utripa, vendar ne do točke, ko te preplavi laktat in imaš občutek, da si zadel ob beton. V kolikor imaš zadosti energije, lahko dodaš še kakšno dvajsetminutno ponovitev in tako postopno eskaliraš svoj trening. Ta tip treninga je idealen za treniranje kapacitete, ki jo boš potreboval na Vršiški dan-D.

"Sweetspot" trening je idealen za treniranje kapacitete © Siniša Kanižaj

2. Trening kadence

Vemo, da so enakomerni klanci redki in da se praviloma na njih ritem konstantno spreminja. Tako je eden izmed bolj dobrodošlih treningov, trening kadence. Poskusi sledeče: 2 min pedaliraj s frekvenco 50 RPM, 2 min pa s frekvenco 120 RPM. Pri tem treningu ne iščemo hudih intenzitet, temveč predvsem menjavo ritma tam, kjer te nisi vajen – to te bo zagotovo potisnilo iz cone udobja in ti omogočilo dostop do željenega napredka. Na naslednjem treningu združi te intervale v 10 min in s časom napreduj v 3 x 10 min dolge sklope, vendar pazi, da ne zaideš v pretiravanje. V kolikor boš začutil kakršnokoli nelagodje, kot je recimo bolečina v kolenu, potem takoj odnehaj in nadaljuj naslednji dan.

3. Trening "stoje"

Verjetno se zavedaš, da se bo na poganjanju pedal proti Vršiču, na neki točki tvoj položaj spremenil iz sedečega v stoječega. Super bo že, če boš na to pripravljen, zato na naslednjem treningu preživi vsaj 5 min v stoječem položaju in mogoče boš presenečen nad tem kako ta s časom postane neudoben in zahteven. V naslednjih tednih lahko napreduješ v 10 min dolg interval, več pa znotraj enega treninga ni potrebno.

Nekaj časa nameni treniranju stoječega položaja © Samo Vidic

4. Maksimalen sprint + aeroben tempo

Kratek maksimalen sprint, ki ga nadaljuješ v daljši aerobni napor je lahko super orodje s katerim boš lažje pregural začetne metre vzpona. Največkrat se ravno na samem začetku preveč utrudimo in posledično ne zdržimo do vrha v začrtanem tempu. No, s tem treningom se lahko tej nevšečnosti elegantno izogneš. Poskusi recimo 30 sek maksimalnega šprinta in nadaljuj v 6 min tempo "razpeljavo". Naredi nekje 2-3 takšne ponovitve in verjemi, da boš občutil razliko!

Preden se lotiš podiranja rekorda na Vršiškem klancu, odkljukaj rekord na lokalnem klancu – vsaj svoj osebni. V kolikor si doma v okolici Kuma, bo to kar konkreten zalogaj, vendar pa mogoče ravno zato vreden preizkusa.

Pred vzponom na Vršič se preizkusi na domačem klancu © Siniša Kanižaj

Dejstvo je, da je Red Bull Goni Pony edinstvena prireditev, v kateri poleg fizičnega napora v ospredje pridejo še druge, manj športne komponente. Zavedamo pa se, da so apetiti pri marsikomu zares visoki in to želimo z vsebinami kot je ta tudi kvalitetno podpreti. Upamo, da ti je všeč. Se beremo spet čez teden dni!

